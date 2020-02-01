3 فيتامينات تحمى أطفالك من كورونا

- فيتامين "أ"

- فيتامين "سي"

- فيتامين "د"

ظهر فيروس كورونا الجديد لأول مرة فى وسط مدينة ووهان الصينية، ويمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر، ويمكن أيضًا أن ينتقل عن طريق الاتصال مع شخص مصاب.وبشكل عام، لا يمكن تمييز الإصابات الناجمة عن فيروسات كورونا عن غيرها من التهابات الجهاز التنفسي، وفي الحالات الخفيفة، فإنها تسبب نزلات البرد والسعال والتهاب الحلق والتعب والحمى.وقال خبير التغذية من كلية الطب في جامعة إندونيسيا، البروفيسور سابتاواتي باردوسونو، إن الأطفال أكثر عرضة للفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا، لذلك، تجب زيادة قدرتهم على التحمل، حسب موقع إن تومبو.وبالإضافة إلى وجبات الطعام الرئيسية، من الضروري تزويد الأطفال بالمغذيات الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن. ويوضح باردوسونو أن الأطفال بحاجة بشكل رئيسى إلى ثلاثة فيتامينات لمحاربة كورونا: فيتامين "أ" وفيتامين "سي" وفيتامين "د".وظيفة فيتامين (أ) هي تعزيز مناعة الطفل ونموه، والأطعمة التي تحتوي على فيتامين (أ) هي الأسماك والأجبان والروبيان والحليب والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي واللفت وغيرها من الخضروات الطازجة.فيتامين (سي) هو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، وكذلك تعزيز نظام المناعة لدى الأطفال، والأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي بشكل كبير: الفراولة والأناناس والقرنبيط والمانجو والكيوي والبابايا والجوافة.يعاني قرابة 50% من البشر من جميع أنحاء العالم من نقص فيتامين (د)، على الرغم من أن إحدى فوائد فيتامين (د) هو زيادة نظام المناعة، إضافة إلى إمكانية الحصول على فيتامين (د) من الشمس، يمكنك أيضًا الحصول عليه من البيض والأسماك وكبد اللحم البقري والفطر الشائع والحبوب.