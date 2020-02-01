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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أحمد بهاء الدين شعبان: كتاب «قوة مصر» مرتبط بمستقبل الشباب

السبت 01/فبراير/2020 - 04:12 م
أحمد بهاء الدين شعبان
أحمد بهاء الدين شعبان
جمال عاشور
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قال المفكر السياسي أحمد بهاء الدين شعبان: إن كتاب "قوة مصر الناعمة.. البدايات والمكونات" للكاتب محمود دوير يعد من الكتب المهمة التي صدرت في الفترة الأخيرة، لأن فكرته ومضمونه يرتبطان ارتباطا عضويا بمستقبل الشباب.

جاء ذلك خلال مناقشة كتاب "قوة مصر الناعمة" بقاعة "كاتب وكتاب" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

وأضاف أن فكرة القوى الناعمة حديثة، فهي أداة تحقيق الأهداف للدولة بالإقناع بالنموذج، والقيم التي يقدمها ضرورية للوجود، ونجد أن الأمريكان قد اهتموا بهذه المسائل فاهتموا كثيرا بالثقافة ومدى تأثيرها.

وتابع: نجد في الخمسينيات "صوت العرب" أداة حقيقية لقوة مصر الناعمة، فالجميع كان ينتظر خطب الزعيم جمال عبدالناصر وأغاني أم كلثوم وطه حسين وغيرهم ممن أثروا في المجتمع، موضحًا أن دور القوى الناعمة حاليا اقتصر على ميراث الأجداد، ومصر الحديثة القوى الناعمة الحقيقية التي أثرت بها وفي الوطن العربي وحتى عالميا هو اللاعب المصري "محمد صلاح" الذي استطاع أن يؤثر بطريقة كبيرة.

وأكمل: نجد حاليا أن وسائل الإعلام لا تقدم قيمة حقيقية، كما كان من قبل، والتي من المفترض أنها عنصر فعال للقوى الناعمة في التأثير.

وأشار شعبان إلى أن القوى الناعمة لا تتمثل فقط في المسلسلات والأغاني، لكن ركيزتها الحقيقية هي القوى الصلبة منها القوى العلمية والإبداعية والعسكرية فالقوى الناعمة تريد تعليما على مستوى عال جدًا، وعليه فنحن نحتاج لإعادة بناء المنظومة الاقتصادية والتعليمية والمشاركة الشعبية فنحن نواجه مؤامرات خارجية كثيرة لعرقلة أي نمو في مصر فلا بد من اقتناع شعبي بمدى تأثير القوى الناعمة حتى تواجه هذه المؤامرات.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

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