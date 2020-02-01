5 أطعمة تحمى من الإصابة بفيروس «كورونا»

يوما بعد يوم تزداد حالة الرعب بسبب فيروس "كورونا" القاتل، الذي اجتاح العالم بشكلٍ مخيف، خاصة مع تحذيرات الصحة العالمية بأن العدوى قريبة من أصحاب المناعات الضعيفة.وقالت الدكتورة نشوى شرف، خبيرة سموم، إنه مع ازدياد القلق العالمي بسبب فيروس "كورونا"، هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، تساعد على تقوية المناعة وتحمي من الإصابة بالفيروس، مضيفة أن أهم هذه الأطعمة هى البامية، الفاصوليا، البروكلي، لأنها تحتوي على معادن، وفيتامين، وتسهم في تقوية جهاز المناعة بالجسم لمقاومة الأمراض.وأضافت لـ "الدستور" أنه يجب التأكد من مصدر اللحوم وطهيها جيدًا، إضافة إلى تناول الليمون، البرتقال، البقدونس، الكيوي، القرنبيط، الثوم، ومن المشروبات عصير الليمون، البرتقال، الشاي الأخضر، ناصحة كبار السن بتناول وجبات خفيفة.