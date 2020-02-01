البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية
السبت 01/فبراير/2020 - 03:56 م
عبير سليمطباعة
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن "البيان الختامى للاجتماع الوزاري أعلن صراحة رفضه خطة السلام الأمريكية لأنها لا تلبى الحد الأدنى".
من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى، أن الفلسطينيين حصلوا في الجامعة العربية، على الدعم اللازم، لمواجهة خطة السلام الأمريكية فى الشرق الأوسط.
وفيما يلي البيان الختامى لاجتماع جامعة الدول العربية بشأن "خطة السلام":
من جانبه أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى، أن الفلسطينيين حصلوا في الجامعة العربية، على الدعم اللازم، لمواجهة خطة السلام الأمريكية فى الشرق الأوسط.
وفيما يلي البيان الختامى لاجتماع جامعة الدول العربية بشأن "خطة السلام":
البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية
البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية
البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية
البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية
البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية
البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية