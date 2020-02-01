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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«هاتف وإيشارب» أحراز قضية رحاب بدر.. وتفريغ المكالمات لكشف سبب الوفاة

السبت 01/فبراير/2020 - 06:21 م
رحاب بدر
رحاب بدر
نجلاء رفاعي - هدير مصطفى
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أمرت نيابة المعادي الجزئية، برئاسة المستشار تامر عاشور المحامي العام، بإرسال هاتف المنسقة الإعلامية رحاب بدر إلى قسم المساعدات الفنية، لتفريغه وتفريغ سجل المكالمات لكشف ملابسات وفاتها، وإرسال غطاء رأس "إيشارب" المستخدم في الجريمة للأدلة الجنائية والطب الشرعي لفحصه.

وتبين أن النيابة استدعت جارة المجني عليها لوجود رقمها ضمن اتصالات المجني عليها قبل الوفاة، وتبين أن سبب الوفاة غير واضح حتى الآن والنيابة في انتظار التحريات وتقرير الطب الشرعي خلال أيام.

كما استمعت النيابة إلى أقوال زوجها الذي رفض شبهة انتحارها ويشتبه في وجود شبهة جنائية، وأكد أنه لا توجد أي خلافات بينهما، بينما كانا يعيشان أسعد أيامهما، وأن رحاب لم تتعاطَ أية مهدئات أو أدوية اكتئاب.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أن الجثة في القضية رقم «743» إداري 2020، كانت واقفة ومشنوقة بغطاء رأس «إيشارب» بني اللون، معلق في عامود سرير ورأسها مرفوعة، ولسانها خارج الفم، وعينها مغمضة.

وتبين وجود آثار حول الرقبة نتيجة الشنق، وتبين من معاينة الشقة مكان الواقعة سلامة منافذ الشقة من أبوابها ونوافذها، مما يدل على عدم وجود شبهة جنائية، وتبين أن الجثة كانت في غرفة النوم بجوار السرير.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة رحاب بدر حامد، مشنوقة داخل شقتها بمنطقة طرة المعادي، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الجثمان.

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