طبيبة: ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون (فيديو)

قالت الدكتورة رندا فخر الدين، المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، إن ختان الإناث جريمة تمارس بحق الفتاة ويعاقب عليها القانون، وليس لها أي علاقة بالطب، ولا يجوز إطلاق مسمى عملية أو جراحة عليها.وأضافت رندا فخرالدين، خلال لقائها ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "mbc"، أن سبب استمرار ظاهرة ختان الإناث هو الدعم المجتمعي لها، وموافقة المجتمع عليها، مشددة على أن الندوات والقوانين لن يكون لها جدوى طالما أننا لم نغير فكر المجتمع تجاه هذه الجريمة.وطالبت المدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، بتوقيع أقصى عقوبة على الطبيب الذي أجرى عملية ختان الإناث على فتاة أسيوط، مشددة على أن تتم معاقبة الأهالي على الجريمة التي تتم بحق أبنائهم، وتعليم الأطباء أن هذه جريمة وليست جراحة.