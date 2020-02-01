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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحفيو الإسكندرية يودِّعون أحمد المنسى

السبت 01/فبراير/2020 - 03:49 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أحمد عاشور - مصطفى فتحي
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ودع صحفيو الإسكندرية، اليوم السبت، أحمد محمد مصطفى الشهير بـ"أحمد المنسي"، مسئول الدعم الفني بجريدة المال، وذلك بعد أن وافته المنية، مساء أمس الجمعة، أثناء عودته من القاهرة في حادث تصادم سيارة بالكيلو 58 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وانطلقت الجنازة، عصر اليوم السبت، من مسجد العمري بمنطقة كرموز بالإسكندرية، وقد حضر زملاؤه من صحفيي الإسكندرية، وأعضاء مجلس النواب.

وقد راح ضحية ذلك الحادث زكية هداية محمد أحمد، 30 سنة، صحفية بجريدة "العالم اليوم"، مقيمة الهرم بالجيزة، وأحمد محمد مصطفى كامل، 34 سنة، مقيم أول المنتزه، مسئول الدعم الفني بجريدة المال، كانا يستقلان السيارة الأولى، وقائد السيارة الثانية عمر محمد طه هنداوي، 34 سنة، صاحب معرض سيارات، مقيم باب شرقي، وإصابة كل من محمد حسين السيد، وخالد محمد حسين، وجندية أحمد إسماعيل.

وكان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع تصادم بين سيارتين بالكيلو 48 بطريق الإسكندرية الصحراوي، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين تصادم السيارة رقم "2593. ر. هـ ملاكي"، والسيارة رقم "6749 س. ج. ص"، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة.

وقال مصدر طبي بمستشفى العامرية العام، إن قائد السيارة الثانية توفي متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى بعد التأكد من الوفاة، لحين وصول ذويهم لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر رقم "778 لسنة 2020" جنح ثان العامرية، وأخطرت النيابة للتحقيقات.
صحفيو الإسكندرية يودِّعون أحمد المنسى
صحفيو الإسكندرية يودِّعون أحمد المنسى
صحفيو الإسكندرية يودِّعون أحمد المنسى
صحفيو الإسكندرية يودِّعون أحمد المنسى
صحفيو الإسكندرية يودِّعون أحمد المنسى
صحفيو الإسكندرية يودِّعون أحمد المنسى

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