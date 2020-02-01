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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب حول خطة السلام

السبت 01/فبراير/2020 - 03:49 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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يعقد وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، مؤتمرًا صحفيا بعد قليل، عقب انتهاء اجتماعهم الطارئ اليوم، لبحث خطة السلام الأمريكية، بحضور رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطيني، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وانطلق في الجامعة العربية ظهر اليوم، الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لمناقشة خطة السلام الأمريكية، بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.

وبدأت فعاليات الاجتماع بكلمة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى أكد أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يهدف إلى بلورة موقف عربي جماعي من الطرح الأمريكى للسلام بين إسرائيل وفلسطين، مثلما أعلن عنه الرئيس الأمريكى ترامب بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلى يوم 28 يناير الماضى، موضحًا أن الموقف العربى الجماعى يجب أن يتسم بالجدية والشعور بالمسئولية وفلسطين ليست قضية الشعب الفلسطينى وحدهم، ولكنها قضية العرب جميعا من المحيط للخليج.

ومن جانبه، أكد سامح شكرى وزير الخارجية، موقف مصر الثابت المناصر للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الرئيسية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة والمشروعة التى حرم منها مع ثقتنا فى قدرته على تحقيق حقوقه، مشيرا إلى أن الشرعية الدولية ومقرراتها وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى مبادئ القانون الدولى الراسخة، وصولا إلى إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة أن مقررات الشرعية الدولية التي اكتسبتها فلسطين لا تخصها وحدها ولكنها تخص أساس المجتمع الدولى حفاظا على السلم والأمن الدوليين.

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