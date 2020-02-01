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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«الفضيلة».. الأكثر مبيعًا فى دار عليا للنشر والتوزيع

السبت 01/فبراير/2020 - 03:47 م
جريدة الدستور
زينب صبحي
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شهدت دار عليا، بقاعة رقم ٢، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، المقامة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس القاهرة، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين.

أوضح أحد القائمين على جناح دار عليا للنشر والتوزيع، أن كتاب الفضيلة هو الأكثر مبيعا بين إصداراتها، معلقًا: "الشباب بيجوا له مخصوص".

أضاف، أنهم أوشكوا على إنهاء الطبعة الثانية منه، مؤكدًا أن اسم الكتاب وموضوعه يجذب الجميع.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.
«الفضيلة».. الأكثر مبيعًا فى دار عليا للنشر والتوزيع
«الفضيلة».. الأكثر مبيعًا فى دار عليا للنشر والتوزيع
«الفضيلة».. الأكثر مبيعًا فى دار عليا للنشر والتوزيع
«الفضيلة».. الأكثر مبيعًا فى دار عليا للنشر والتوزيع
«الفضيلة».. الأكثر مبيعًا فى دار عليا للنشر والتوزيع
«الفضيلة».. الأكثر مبيعًا فى دار عليا للنشر والتوزيع

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