«متضربش نار فى المناسبات».. حملة يوسف العربى بمعرض الكتاب

قرر عدد من دور النشر في قاعة رقم ٢، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، المقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس القاهره، إعلان مشاركتها في حملة "متضربش نار في المناسبات".شنت تلك الحملة من قبل والدة الطفل يوسف العربي، الذي لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري طائش في أحد الأفراح، ولاقت هذه الحملة تعاطفًا كبيرًا من قبل المواطنين.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.