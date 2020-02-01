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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقابة المحامين تعقد جلسة حلف يمين للخريجين الجدد

السبت 01/فبراير/2020 - 03:32 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
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عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، بقاعة المؤتمرات في اتحاد عمال مصر.

ترأس الجلسة يحيى التوني، أمين صندوق نقابة المحامين، نيابة عن النقيب العام سامح عاشور، وأكد أن نقابة المحامين تفتح ذراعيها أمام أبنائها الجدد من المحامين، مشيرًا إلى أن الشباب هم المستقبل الذين سيحملون شرف هذه المهنة.

وشدد «التوني»، على المحامين الجدد بضرورة التحلي بالصبر، والجد والاجتهاد خلال فترة التدريب العملي في مكاتب المحاماة، ناقلا تحيات نقيب المحامين للشباب والترحيب بهم كأعضاء جدد في نقابة المحامين العريقة.

وحضر من أعضاء مجلس النقابة العامة، حسين الجمال، وعبد الجواد أحمد، وأيمن الفولي، وماجد عبد اللطيف، ومصطفى البنان، ومحمد كركاب، ومحمد عريضة، وسامح صديق، ونقيب شمال القاهرة هشام زين.
نقابة المحامين تعقد جلسة حلف يمين للخريجين الجدد
نقابة المحامين تعقد جلسة حلف يمين للخريجين الجدد
نقابة المحامين تعقد جلسة حلف يمين للخريجين الجدد
نقابة المحامين تعقد جلسة حلف يمين للخريجين الجدد

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