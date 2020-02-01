«إرم» و«صمتًا رجاءً» الأكثر مبيعًا داخل جناح «زحمة كتاب»

شهد جناح "زحمة كتاب للنشر والتوزيع"، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، في يومه الحادي عشر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.ويشمل كتيبات زحمة كتاب مجموعة من الكتب والروايات المختلفة، وكان أكثر ما يجذب الشباب هي الكتب والروايات المختلفة.وقالت هيام فهيم، مديرة المبيعات دار زحمة كتاب لـ"الدستور": "إن الأكثر مبيعا في دار زحمة كتاب رواية "إرم" للكاتب يوسف حسين ونفذت أربع طبعات في الدار ورواية "صمتا رجاء" للكاتب حسن أشرف.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.