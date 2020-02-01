الزنط: معرض الكتاب جزء من بناء وعى المصريين





أعرب الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أمله في عودة مشروع القراءة للجميع مرة أخرى، وإعادة حصة المكتبات في المدارس مرة أخرى؛ لغرس حب القراءة لدى الأطفال والشباب، مشددًا على أن جزءًا من مشكلاتنا الحالية يتمثل في غياب الوعي.وأضاف الزنط عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب كنافذة ورافد جيد للثقافة، وانتظامه أمر هائل، مشيرًا إلى أن وصول عدد زوار المعرض لأكثر من مليون زائر هذا العام يعد سابقة، مما يعكس اهتمام الشباب بالقراءة.وأكد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بإعادة بناء الإنسان المصري، وبزيادة الوعي لدى المصريين، منوهًا بأن معرض الكتاب فرصة للدولة لإعادة ثقافة القراءة كجزء من ضمان جودة الفكر وبناء الوعي المصري.