رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

الزنط: معرض الكتاب جزء من بناء وعى المصريين

السبت 01/فبراير/2020 - 03:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين عباس
طباعة
أعرب الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أمله في عودة مشروع القراءة للجميع مرة أخرى، وإعادة حصة المكتبات في المدارس مرة أخرى؛ لغرس حب القراءة لدى الأطفال والشباب، مشددًا على أن جزءًا من مشكلاتنا الحالية يتمثل في غياب الوعي.

وأضاف الزنط عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب كنافذة ورافد جيد للثقافة، وانتظامه أمر هائل، مشيرًا إلى أن وصول عدد زوار المعرض لأكثر من مليون زائر هذا العام يعد سابقة، مما يعكس اهتمام الشباب بالقراءة.

وأكد مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بإعادة بناء الإنسان المصري، وبزيادة الوعي لدى المصريين، منوهًا بأن معرض الكتاب فرصة للدولة لإعادة ثقافة القراءة كجزء من ضمان جودة الفكر وبناء الوعي المصري.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

منذ حوالي 4 ساعات

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

منذ حوالي 5 ساعات

إحالة هشام عشماوى و36 من «تنظيم بيت المقدس» للمفتي.. و2 مارس للنطق بالحكم

منذ حوالي 18 ساعة

تحقيقات «صحفية المعادى»: الشواهد تشير إلى الانتحار

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

إنفوجراف

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

3 فيتامينات تحمى أطفالك من كورونا

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

منوعات

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى