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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

زوج رحاب بدر يخرج عن صمته: «موتها جنائي»

السبت 01/فبراير/2020 - 03:28 م
جريدة الدستور
نهلة وصفي
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حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الصحفي، منذ يومين، لوفاة الصحفية رحاب بدر، المنسق الإعلامي لمهرجان الأقصر السينمائي الإفريقى، التي انتشرت شائعات أفادت بالعثور عليها مشنوقة داخل شقتها بمنطقة المعادي، إلا أن زوجها خرج عن صمته اليوم، نافيًا كل ما أثير حول انتحارها.

قال أيمن عبد المنعم، زوج الصحفية رحاب بدر، إن خبر انتحار رحاب غير صحيح، وجار مقاضاة كل من أصدر شائعات انتحارها، مضيفًا أن رحاب لم تأخذ أي أدوية اكتئاب طيلة حياتها، فضلًا عن عدم وجود "مراوح" أو "جنشات" بالسقف، كما ادعى البعض.

وأضاف "عبدالمنعم"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الحادث جنائي، وهناك لص دخل إلى الشقة ليسرقها بينما كان هو مسافر، مشيرًا إلى أنه سوف يكشف حقائق ويوضح الأمر قريبًا.

وكشف "عبد المنعم" عن اللحظات الأخيرة لزوجته الصحفية، قائلا: "اللي بينتحر مبيشتريش أكل وشيكولاتة وبيبسي وتكلمني تهزر معايا وتتفق معايا أنها هتاكل وتطلبني نتكلم لحد ما تنام لإني مكنتش بالقاهرة وتسيب الأكل ومتفتحهوش أصلا".

وأشار "عبدالمنعم" إلى أن زوجته رحاب كانت قدميها على الأرض واقفة وليست مُعلقة كما ادعى البعض، مضيفًا أنها كانت تتمنى السفر لإجراء عمرة.

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