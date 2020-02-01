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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

منع الزواج فى الصين بسبب «كورونا»

السبت 01/فبراير/2020 - 03:26 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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طلبت السلطات الصينية من مواطنيها المقبلين على الزواج تأجيل مراسم الزفاف وتقليص الجنازات لمنع انتشار العدوى بفيروس "كورونا"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الصين ترفع شعار "بلاها زواج" خوفًا من كورونا
جاء النداء بعد ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى 259 حالة وفاة، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات 11٫946 حالة في جميع أنحاء العالم.

وقال بيان لوزارة الشئون المدنية: "في حالة الإعلان عن تسجيل الزواج أو الوعد به في 2 فبراير من هذا العام، ننصحك بإلغائه لمنع الإصابة بكورونا".

وكانت بكين وشانجهاي ومدن أخرى قد قررت في وقت سابق تقديم خدمات تسجيل حفلات الزفاف في الموعد، وقالت الوزارة إنها ستوقف مؤقتًا خدمات استشارات الزواج وطلبت من الجمهور عدم إقامة حفلات الزفاف.

حرق الجثث المصابة بـ"كورونا"
كما قال البيان إنه يجب إجراء الجنازات "بطريقة بسيطة وسريعة لتجنب تجمعات الأشخاص"، ويجب إحراق جثث أي ضحايا لفيروس كورونا في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان أنه يتعين على الموظفين الذين يتولون الجنازات ارتداء معدات واقية وإجراء فحوص درجات الحرارة لتجنب المخاطرة بالعدوى.

وفرضت الصين قيودًا صارمة على السفر- نهاية عطلة العام القمري الجديد- عندما يسافر مئات الملايين من الناس عبر البلاد لزيارة العائلة- في محاولة لاحتواء الفيروس.

وقف العمل فى مصانع ومدارس الصين
تم إبلاغ المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد بعدم استئناف الدراسة، وحث المسئولون المصانع على تأخير عودتهم إلى العمل، وطُلب من الجمهور تجنب الحشود الكبيرة.

وقد أعلن المسئولون في هوبى اليوم أنهم سيعلقون جميع تسجيلات الزواج من الإثنين حتى إشعار آخر.
ومنع العديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة وأستراليا دخول الأجانب الذين سافروا إلى الصين في الأسبوعين الماضيين.

ويأتي ذلك بعد قيام الصين بنقل طائرتين من مواطنيها إلى هوبى، المقاطعة المغلقة في وسط تفشي فيروس كورونا القاتل، حيث استقبلتهم السلطات في حجر طبي.
منع الزواج فى الصين بسبب «كورونا»
منع الزواج فى الصين بسبب «كورونا»
منع الزواج فى الصين بسبب «كورونا»
منع الزواج فى الصين بسبب «كورونا»

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