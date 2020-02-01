جامعة بريطانية تعلن ظهور أول حالة إصابة بـ«كورونا» بين طلابها

أعلن متحدث باسم جامعة "يورك" البريطانية أن أحد المصابين الاثنين بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة المتحدة طالب بالجامعة الواقعة في شمال إنجلترا.وقالت الجامعة- في بيان، أوردته شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم السبت، إن "إدارة الصحة العامة في إنجلترا نصحتهم بأن خطورة انتقال العدوى إلى طلاب آخرين في حرم الجامعة منخفضة".وأضاف البيان أن المعلومات المتوفرة حاليًا من إدارة الصحة العامة في إنجلترا تشير إلى أن الطالب المصاب لم يتواصل مع أي شخص في الحرم الجامعي عند ظهور أعراض الإصابة بالمرض عليه، ولكن التحقيقات لا تزال جارية للتأكد من ذلك بشكل كامل.كانت بريطانيا قد أعلنت ظهور أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد لفردين من أسرة واحدة يخضعان للرعاية الطبية في مستشفى بمدينة "نيوكاسل" شمال شرق إنجلترا.يذكر أن السلطات الصينية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 259 شخصا، فضلا عن تسجيل 11791 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وتم تسجيل الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة "هوبي" الصينية وعاصمتها مدينة "ووهان" التي تعد مركز تفشي الفيروس.ولم تحدث أي حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس- الذي تتشابه أعراضه مع أعراض نزلات البرد الشائعة كالحمى والسعال وقد تصل في بعض الحالات الحادة إلى ضيق في التنفس أو الالتهاب الرئوي- خارج الصين، على الرغم من ظهور حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في 23 دولة على الأقل حول العالم.