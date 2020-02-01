أبرز العناوين فى جناح دار الكتب والوثائق بمعرض الكتاب

يتميز جناح دار الكتب والوثائق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمجموعة من العناوين المهمة، والتى تقدم الدار عليها خصمًل يتراوح بين ٢٠٪ إلى ٥٠٪، إلى جانب ركن خاص بالأطفال.ومن بين تلك الإصدارات كتاب: "نهاية الإقدام في علم الكلام، ودراسات في التاريخ والعلاقات الدولية، ومصر والوجود الإسرائيلي في دول حوض النيل، طريق الوصول إلى سيرة الرسول، ونزهة النفوس والأفكار في خواص الحيوان والنبات والأحجار، وأخبار البلدان، وألف ليلة وليلة، ومدارج السالكين، وشرح التائية الكبرى لابن الفارض، وأبكار الأفكار في أصول الدين، والمسرح والمجتمع من النهضة إلى ثورة ١٩١، وديوان كعب بن زهير".وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.