الطلاب الوافدون يقبلون على جناح حكماء المسلمين بمعرض الكتاب

شهد جناح حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ٥١، بقاعة ٤ بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، إقبالًا كثيفًا من قبل الطلاب الوافدين بجامعات مصر المختلفة.وحرص الطلاب الوافدون على اقتناء مجموعة من الكتب الخاصة لعلماء الأزهر وأعضاء المجلس، أبرزها: مقومات الإسلام، للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، السنة النبوية، للدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من مداخل التجدد وقول في التجديد، للدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية، مع الله للإمام الغزالي، في ظلال السيرة للدكتور محمد رجب البيومي.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.