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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

إقبال كبير على جناح السعودية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

السبت 01/فبراير/2020 - 03:24 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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حظى جناح المملكة العربية السعودية، المشارك في فعاليات الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بتوافد الكثير من الجنسيات العربية والأجنبية على المعرض منذ صباح اليوم؛ لمشاهدة ما يحتويه من معروضات تعكس التطور الفكري والثقافي الذي تعيشه المملكة، وسط إشادة كبيرة بما يحتويه الجناح من كتب قيمة تبرز الحراك الثقافي والنهضة العلمية والأدبية والفكرية الذي تشهده المملكة.

ولفتت عناوين الكتب والإصدارات المتنوعة المشاركة في الجناح اهتمامات الزائرين، التي تتميز بالتحقيق والتوثيق الجيد، لتعريف الزائر على الثقافة السعودية التي هي محل اهتمام الجميع من رواد المعرض.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض. وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

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