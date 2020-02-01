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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

900 مليون دولار زيادة فى النقد الأجنبى خلال عام

السبت 01/فبراير/2020 - 03:24 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمرار ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بما يقارب المليار دولار خلال العام الماضي 2019، إذ ارتفع رصيد العملة الأجنبية لـ45.4 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2019، مقابل 44.5 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 900 مليون دولار خلال عام.

ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا للنشرة الشهرية للتجارة الخارجية لشهر يناير 2020، إلى أن أسعار بيع أهم العملات الأجنبية سجلت تراجعات متفاوتة بنهاية عام 2019، حيث انخفضت قيمة الدولار الأمريكى لـ16.2 جنيه بنهاية نوفمبر 2019 مقابل 17.9 جنيه خلال نوفمبر 2018، كما انخفضت قيمة اليورو من 20.5 جنيه لـ17.8 جنيه، وجنيه إسترليني من 22.9 جنيه لـ20.9 جنيه خلال الفترة ذاتها.

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