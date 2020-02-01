إلى حبل المشنقة.. التاريخ الأسود للإرهابى هشام عشماوى

بعد عدة جرائم إرهابية ارتكبها هشام عشماوي، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، إحالته و36 آخرين من 208 متهمين ينتمون لتنظيم "بيت المقدس"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، وتحددت جلسة 2 مارس للنطق بالحكم، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية.تاريخ الإرهابى هشام عشماوي حافل بالعمليات الإجرامية، ترصد "الدستور" أبرزها:1- الإعداد لاستهداف الكتيبة «101 حرس حدود» فبراير 2015، وأسفرت العملية عن استشهاد 29 عنصرًا من القوات المسلحة.2- محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق.3- تنفيذ حادث كرم القواديس.4- اغتيال ضابط الأمن الوطنى الشهيد محمد مبروك.5- تأسيس حركة «مرابطون» والانضمام لتنظيم القاعدة فى مدينة درنة الليبية.6- خلية عرب شركس.7- تخطيط حادث استهداف أتوبيس الأقباط في المنيا عام 2017.8- الكنائس المصرية.9- تخطيط وتنفيذ حادث الواحات.