التزكية تحسم مقعدى السكرتير العام وأمين الصندوق بانتخابات الوفد

تنطلق، بعد قليل، انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، للاختيار 16عضوًا من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب لتشكيل المكتب التنفيذي تحت إشراف لجنة من شيوخ الحزب.واعتذر عن خوض غمار المنافسة على عضوية المكتب التنفيذي كل من النائب عمرو أبواليزيد ووجدي زين الدين وعبدالسلام الشيخ وحاتم رسلان، كما انسحب إبراهيم الشريف من المنافسة على مقعد أمين الصندوق المساعد.وعقب هذه الانسحابات، يعتبر منصب أمين الصندوق محسوم للمرشح فيصل الجمال، كما حسم النائب فؤاد بدراوي منصب السكرتير العام للحزب "الرجل الثاني" باعتباره المرشح الوحيد على هذا المنصب.وتقدم لمنصب السكرتير العام فؤاد بدراوى، ولمنصب أمين صندوق الحزب فيصل الجمال، ويتنافس على مقعد أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، وسفير نور.ويتنافس 9 قيادات وفدية على 5 مقاعد لنواب الرئيس، وهم: الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبى، وعبدالسند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.ويتنافس 8 مرشحين على 6 مقاعد للسكرتارية المساعدة، وهم: أنور بهادر، وطارق تهامى، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحى، وهاني أباظة، ونبيل عبدالله.ويتنافس 7 قيادات وفدية على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذى من الهيئة العليا وهم: محمد حلمى سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، ومحمد الزاهد، وعيد هيكل، والدكتور عمر عبدالجواد، وحمدى قوطة.وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، في أكثر من مناسبة أنه يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستجرى بشفافية تامة تحت إشراف لجنة من شيوخ الوفد من غير المرشحين، مشددا على أن الحزب ملتزم بمبادئ الديمقراطية وأن ما ينتهي إليه رأي الأغلبية يلتزم به لعضوية المكتب.وتجرى انتخابات المكتب التنفيذي على منصب السكرتير العام للحزب، و5 من نواب رئيس الحزب، و6 من سكرتارية وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد، و4 أعضاء للمكتب من الهيئة العليا، حسب اللائحة الداخلية للحزب.