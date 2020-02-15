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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

موقع عربي يجمع بين طرح الأسئلة ونشر المحتوى المعرفي

السبت 15/فبراير/2020 - 12:39 ص
جريدة الدستور
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نتيجة لحاجة مستخدمي شبكة الإنترنت في عالمنا العربي إلى طرح أسئلة محددة قد لا تستطيع محركات البحث إيجاد نتيجة مناسبة للإجابة عنها؛ بسبب عدم تناول هذا السؤال بعينه في سجل المواقع المفهرسة في نتائج البحث، كانت الحاجة ماسة إلى خدمات لطرح الأسئلة والإجابة عليها.
وظهرت في الآونة الأخيرة خدمات مجانية أخذت الفكرة ولم تعطي مضمون، حيث لجأ مؤسسو هذه الخدمات إلى نشر أسئلة واسعة الانتشار بشكل فوضوي وبدون الإجابة عليها، ومعظم الإجابات التي تلحق بالسؤال غالباً ما تكون بدون قيمة مما ينفّر المستخدمين من تقديم وطرح أسئلتهم المحددة. وفي الجانب الآخر تم استغلال هذا الوضع وتم إنشاء شركات تقدم خدمات مدفوعة للإجابة، ورغم أن المستخدم يقوم بدفع ثمن هذه الإجابة الا أن هذه المنصات اعتمدت إخلاء مسؤوليتها من أي شخص يقدم إجابة عليها ذلك لأنه ليس خبيراً كما يظهر في حملاتهم التسويقية.  وبعد تجربة بعض هذه المنصات اتضح أن الإجابات غالباً ما تكون عامة ولا تستهدف السؤال نفسه، دون أدنى مسؤولية في الاعتراف بعدم القدرة على الإجابة ورغبة مستمرة في زيادة الإيرادات على حساب تجربة المستخدم.
جميع العوامل السابقة كانت المحفّز نحو ظهور فكرة لموقع عربي جديد سُمي أفضل جواب ليكون المنصة العربية الأولى التي تعالج حاجة المستخدمين لطرح أسئلة بعينها، وتحترم حقهم في الحصول على إجابات دقيقة تخص السؤال نفسه. يضاف إلى ذلك توسيع فكرة مشاركة المحتوى المعرفي ليصل إلى مستخدمين آخرين يفضّلون الأسلوب المقالي للحصول على أجوبتهم. وهذه الخدمة تُقدم للمستخدمين العرب مجاناً نظراً لإيمان القائمين على الموقع بضرورة إيصال المعلومة إلى كافة الفئات المجتمعية دون تمييز. ومجانية الخدمة لا تتعارض مع نوعيتها؛ لأن طريقة عمل الموقع من خلال أسلوبه في نشر الإجابات كمقالات سمحت باعتماد نموذج الدخل من الإعلانات والتي تدعم الاستمرار بتقديم الخدمات المجانية لأكبر عدد من المستخدمين.
أفضل جواب لن يقدم إجابات ويخلي مسؤوليته منها كما عمدت إلى فعل ذلك الكثير من الخدمات المدفوعة؛ لأن الموقع ملتزم بتقديم المعلومة الصادقة المتفق عليها مع احتمال ضئيل جداً بالاعتذار عن الإجابة في حال نقص المعلومات حول السؤال المطروح.
فالموقع يقدر حاجة المستخدم ويغني تجربته المعرفية، كما يشاركها مع العامة عندما لا تتعلق بشخص معين مما يتيح وصول الإجابة إلى أكبر عدد من مستخدمي محركات البحث من الناطقين باللغة العربية، وسيكون للموقع صفحة على فيسبوك لنشر مقاطع الفيديو التعليمية.
موقع أفضل جواب حالياً يسمح للمستخدمين بتقديم أسئلتهم في عشرة مجالات حياتية نذكر منها الأدب، العلوم، الصحة، معلومات تخص الحواسيب، السيارات، إعداد الطعام والرياضة.
تبدأ الخدمة حال إرسال السؤال لفريق الموقع بعد تزويد بريد إلكتروني للاتصال وتحديد المجال وكتابة نص السؤال بوضوح، كأن تسأل عن طريقة تحضير الهريسة باللبن، ليُباشَر العَمل ويتم إيصال إجابة كاملة إلى المستخدم خلال فترة زمنية لا تتجاوز 12 ساعة وحُددت هكذا للأسئلة التي تتطلب وقتاً إضافياً.
إن المقالات التي يتم نشرها على أفضل جواب والتي تُستنبط من الأسئلة التي تُستقبل يومياً من المستخدمين، تجمع أفضل المعلومات المتوفرة من عدة مصادر موثوقة ويتم صياغتها بأسلوبٍ يجعلها أكثر إفادة للقراء الباحثين عن المعرفة، ويكتسب الموقع بذلك ميزة ستجعله مفضلاً عند الكثير من القراء في المستقبل القريب، ناهيك عن خطط تطوير للموقع تستهدف زيادة المجالات المتاحة للسؤال واعتماد تقنيات جديدة لرفع قيمة المعلومات التي يوفرها للمستخدمين.

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