«الشماع»: الرئيس العراقى يتحمل مسئولية خرق الدستور مرتين

قال هاشم الشماع، عضو مركز العراق للتنمية القانونية، إن العراق يترقب حكومة جديدة منذ أن قدمت حكومة عادل عبدالمهدي استقالتها، ولكن لم يحدث ذلك نتيجة اختراق الدستور أكثر من مرة.وأشار هاشم الشماع، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن كل الأسماء التي طُرحت، خلال الفترة السابقة، فيما يخص الرئيس الحكومي ليس لها أساس من الصحة، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على رئيس للحكومة.وأوضح عضو مركز العراق للتنمية القانونية، أن الرئيس العراقي سيماطل كثيرًا، هذه الفترة، لعدم وجود رئيس للحكومة متفق عليه، على الرغم من انتهاء المهلة المحددة له، منوهًا بأن الرئيس العراقي يتحمل مسئولية خرق الدستور مرتين، أولاهما عدم تطبيقه المادة 76 من دستور العراق، والتي تنص على احترام حق الأغلبية واختياراتهم، بالإضافة إلى تعطيله المادة 81 التي تنص على أن ينوب رئيس الجمهورية محل رئيس الحكومة.