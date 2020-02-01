26 مارس.. نظر طعن المتهمين بـ «أحداث مكتب الإرشاد»

حددت محكمة النقض جلسة 26 مارس المقبل كأولى جلسات طعن المتهمين بـ"أحداث مكتب الإرشاد".وكانت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لبديع والشاطر و4 آخرين، كما قضت ببراءة سعد الكتاتنى والبلتاجى والعريان و3 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، ليرتفع السجل الجنائى لبعض قيادات الجماعة.