رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

1.205 تريليون جنيه إيرادات الهيئات الاقتصادية حتى يونيو 2019

السبت 01/فبراير/2020 - 03:15 م
جريدة الدستور
مني هيبة
طباعة
تكشف "الدستور" في التقرير التالي عن التفاصيل الكاملة للإيرادات التي حققتها الهيئات الاقتصادية حتى يونيو الماضي، وذلك من واقع التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في فحص الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2019 – 2018، الذي ننفرد به.

وبلغت الإيرادات التي حققتها الهيئات الاقتصادية في السنة المالية المنقضية في 30 يونيو الماضي نحو 1.205 تريليون جنيه، وزعت على 4 مجموعات رئيسية، شملت إيرادات النشاط، والمنح والإعانات، وإيرادات الاستثمارات والفوائد، بالإضافة إلى إيرادات الأرباح الأخرى.

وشهدت تلك الإيرادات انخفاضًا قدره 27 مليار جنيه بنسبة بلغت 2.2%، عن العام السابق عليه، والذي بلغت إيراداته في يونيو 2018 نحو 1.232 تريليون جنيه.

ووفقًا لما أظهرته بيانات التقرير، فقد تصدرت إيرادات الهيئة العامة العامة للبترول النسبة الأكبر بين إيرادات الهيئات مجتمعة؛ بنسبة بلغت 49.2%، وقيمة قدرها 693.9 مليار جنيه، تلتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنسبة 21.7% بقيمة 261.8 مليار جنيه، ثم هيئة قناة السويس بنسبة 8.5% بقيمة بلغت 102.6 مليار جنيه، وبذلك تصبح قيمة الإيرادات التي حققتها الهيئات الثلاث 958.3 مليار جنيه، بنسبة 79.4% من إيرادات الهيئات الاقتصادية مجتمعة.

وبين التقرير استحواذ إيرادات النشاط الذي باشرته الهيئات الاقتصادية خلال العام الماضي على 76.5% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام الماضي، بقيمة 922.8 مليار جنيه، تلتها إيرادات المنح والإعانات بقيمة 219.3 مليار جنيه، ثم إيرادات الأرباح الأخرى بقيمة 53.1 مليار جنيه.

وعلى الجانب الآخر مثلت إيرادات الاستثمارات والفوائد التي حققتها الهيئات، خلال العام الماضي، النسبة الأدنى بين جملة الإيرادات، حيث بلغت قيمتها نحو 10.5 مليار جنيه، بنسبة 0.08%.
1.205 تريليون جنيه إيرادات الهيئات الاقتصادية حتى يونيو 2019
1.205 تريليون جنيه إيرادات الهيئات الاقتصادية حتى يونيو 2019
1.205 تريليون جنيه إيرادات الهيئات الاقتصادية حتى يونيو 2019
1.205 تريليون جنيه إيرادات الهيئات الاقتصادية حتى يونيو 2019
1.205 تريليون جنيه إيرادات الهيئات الاقتصادية حتى يونيو 2019
1.205 تريليون جنيه إيرادات الهيئات الاقتصادية حتى يونيو 2019

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

مصرع 3 بينهم صحفيان في حادث مروري بالإسكندرية

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

منذ حوالي 18 ساعة

تحقيقات «صحفية المعادى»: الشواهد تشير إلى الانتحار

منذ يوم

أقوال والدة الصحفية المنتحرة داخل شقتها بالمعادي

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

البيان الختامى لاجتماع الجامعة العربية يرفض خطة السلام الأمريكية

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

إنفوجراف

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

3 فيتامينات تحمى أطفالك من كورونا

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

منوعات

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى