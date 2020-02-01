1.205 تريليون جنيه إيرادات الهيئات الاقتصادية حتى يونيو 2019

تكشف "الدستور" في التقرير التالي عن التفاصيل الكاملة للإيرادات التي حققتها الهيئات الاقتصادية حتى يونيو الماضي، وذلك من واقع التقرير العام الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في فحص الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2019 – 2018، الذي ننفرد به.وبلغت الإيرادات التي حققتها الهيئات الاقتصادية في السنة المالية المنقضية في 30 يونيو الماضي نحو 1.205 تريليون جنيه، وزعت على 4 مجموعات رئيسية، شملت إيرادات النشاط، والمنح والإعانات، وإيرادات الاستثمارات والفوائد، بالإضافة إلى إيرادات الأرباح الأخرى.وشهدت تلك الإيرادات انخفاضًا قدره 27 مليار جنيه بنسبة بلغت 2.2%، عن العام السابق عليه، والذي بلغت إيراداته في يونيو 2018 نحو 1.232 تريليون جنيه.ووفقًا لما أظهرته بيانات التقرير، فقد تصدرت إيرادات الهيئة العامة العامة للبترول النسبة الأكبر بين إيرادات الهيئات مجتمعة؛ بنسبة بلغت 49.2%، وقيمة قدرها 693.9 مليار جنيه، تلتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنسبة 21.7% بقيمة 261.8 مليار جنيه، ثم هيئة قناة السويس بنسبة 8.5% بقيمة بلغت 102.6 مليار جنيه، وبذلك تصبح قيمة الإيرادات التي حققتها الهيئات الثلاث 958.3 مليار جنيه، بنسبة 79.4% من إيرادات الهيئات الاقتصادية مجتمعة.وبين التقرير استحواذ إيرادات النشاط الذي باشرته الهيئات الاقتصادية خلال العام الماضي على 76.5% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام الماضي، بقيمة 922.8 مليار جنيه، تلتها إيرادات المنح والإعانات بقيمة 219.3 مليار جنيه، ثم إيرادات الأرباح الأخرى بقيمة 53.1 مليار جنيه.وعلى الجانب الآخر مثلت إيرادات الاستثمارات والفوائد التي حققتها الهيئات، خلال العام الماضي، النسبة الأدنى بين جملة الإيرادات، حيث بلغت قيمتها نحو 10.5 مليار جنيه، بنسبة 0.08%.