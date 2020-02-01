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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية

السبت 01/فبراير/2020 - 03:13 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مونيكا جرجس
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استقبل نيافة الأنبا موسى، أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، وببلاد المهجر ظهر اليوم، بمقر أسقفية الشباب، نيافة الأسقف جوريا، أسقف ديڤا، ونيافة الأسقف سباستيان، أسقف سلاتينا، وثلاثة من الآباء الكهنة بالكنيسة الرومانية الأرثوذكسية.

يأتي ذلك خلال زيارتهم مصر، حضر اللقاء القس مينا تكلا، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في رومانيا.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم، بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأسقف جوريا، أسقف ديڤا، ونيافة الأسقف سباستيان، أسقف سلاتينا، وثلاثة من الآباء الكهنة بالكنيسة الرومانية الأرثوذكسية، وذلك خلال زيارتهم لمصر.
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية
أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية

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