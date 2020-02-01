أسقف الشباب يستقبل وفدًا من الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية

استقبل نيافة الأنبا موسى، أسقف عام الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، وببلاد المهجر ظهر اليوم، بمقر أسقفية الشباب، نيافة الأسقف جوريا، أسقف ديڤا، ونيافة الأسقف سباستيان، أسقف سلاتينا، وثلاثة من الآباء الكهنة بالكنيسة الرومانية الأرثوذكسية.يأتي ذلك خلال زيارتهم مصر، حضر اللقاء القس مينا تكلا، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في رومانيا.واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم، بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأسقف جوريا، أسقف ديڤا، ونيافة الأسقف سباستيان، أسقف سلاتينا، وثلاثة من الآباء الكهنة بالكنيسة الرومانية الأرثوذكسية، وذلك خلال زيارتهم لمصر.