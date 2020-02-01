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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله في الزمالك

السبت 01/فبراير/2020 - 02:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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شهدت منطقة الزمالك بقصر النيل واقعة مؤسفة أمس، عقب دعوة شاب أصدقائه للسهر معه، داخل منزل أسرته، وأثناء ذلك رفع عليهم مسدس بداخله ذخيره بدعوى الهزار فخرجت منه طلقة استقرت بجسد نجل مذيعة بقناة "النهار" وتوفي في الحال.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا بطلق ناري ومصاب داخل أحد الشقق بمنطقة الزمالك.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شاب مصاب بطلق ناري وتوفي في الحال.. باستكمال الفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "كريم هشام عبد التواب الصاوي" ١٦ سنة طالب في أولى ثانوي، نجل المذيعة "مروة ميمي" بقناة النهار.

وتبين من التحري أنه أثناء تواجد "كريم" و٣ من أصدقاؤه للسهر مع أحد أصدقائهم في شقة أسرته بالزمالك، رفع عليهم طبنجة بداخلها ذخيرة حية بدعوى المداعبة فخرجت طلقة بالخطأ استقرت في جسد المجني عليه الذي لقى حتفه في الحال، وذلك في الثانية بعد منتصف الليل.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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