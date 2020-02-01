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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: اقتصاد بريطانيا سيتأثر بخروجه من الاتحاد الأوروبي

السبت 01/فبراير/2020 - 02:44 م
بريكست
بريكست
ياسمين عباس
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قال عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن السياسة الخارجية الروسية واضحة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى عدم التصعيد مع الدول الأخرى، حيث إنها على أتم استعداد للتعاون مع أي طرف دون خرق أي منظومة سواء دولية أو اقتصادية بناء على علاقاتهم المشتركة.

وأضاف عمار قناة، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقات بين روسيا وبريطانيا لن تشهد أي تطور خلال هذه الفترة، بسبب المراحل صعبة التي حدثت بينهما خلال الفترة السابقة والتي لم تحدث من قبل.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن بريطانيا تعمل على تحجيم روسيا وعزلها عن المنظومة الدولية، نتيجة لانسياقها التام وراء الخطط الأمريكية، موضحًا أن هناك ملفات اقتصادية وسياسية متعلقة ما بين بريطانيا وروسيا يجب أن يتم معالجتها، منوهًا بأن المنظومة الاقتصادية البريطانية ستتأثر بخروجها من الاتحاد الأوروبي.

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