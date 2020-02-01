«القوى العاملة»: فض إضراب 27 عاملا ببني سويف.. وصرف 7% علاوة

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة ببني سويف، من فض إضراب 27 عاملا بمصنع الضحى للتعدين، بعد التفاوض مع إدارة الشركة على مطالب العاملين، والتوقيع على تسوية ودية من المسئولين عن المصنع وممثلين عن العمال المضربين على التسوية والتنازل عن الشكوى المقدمة من العمال وعودتهم للعمل.كان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر توجيهاته لمدير المديرية محمد طلعت عبد النبي، بالتواصل مع إدارة المصنع لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها فى الإطار القانوني.وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار والإعلامي للوزارة، إن الوزارة تلقت من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، بالاتفاق مع إدارة الشركة والعمال على صرف الزيادة السنوية بحد أدنى 7% علاوة، وتحرير عقود عمل لمن أمضى فترة الاختبار، والتأمين على غير المؤمن عليه، ووضع أساس الحوافز لمن يتخطى معدل الإنتاج.وقدم الوزير الشكر، لطرفي العمل والإنتاج، لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.