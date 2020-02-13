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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لماذا يفضل التسوق عبر الموفر؟

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:13 ص
جريدة الدستور
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يعتبر متجر نون واحد من أكبر مواقع البيع عبر الانترنت في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعد من المنصات الالكترونية التي يفضل المتسوقون التوجه لها عند البحث عن أي منتجات بهدف تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.

في البداية كانت نون توجه خدماتها بالدرجة الأولى للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ثم مؤخرا للمتسوقين من جمهرية مصر العربية.

أهم ما يميز متجر نون عن باقي المتاجر التي تبيع بالتجزئة في الوطن العربي، هو تعدد المنتجات ووجود أسعار جد تنافسية وتخفيضات مهمة يمكن لأي واحد الاستفادة منها عبر استخدام كوبون خصم نون مصر من موقع الموفر أو من تطبيقه.

ما أهمية استخدام كود خصم نون مصر عند التسوق؟

تتميز العلامة التجارية نون كما قلنا عن باقي المتاجر الأخرى بالكم الكبير من المنتجات بأسعار جد مناسبة مقارنة بما يوجد في الأسواق. زد على ذلك الوجود الدائم للعروض والخصومات المميزة التي يبحث عنها كل متسوق من الانترنت.

إذا كنت تتساءل بالمكان الذي يمكنك أن تتعرف فيه على هذه الخصومات بدون الحاجة للبحث الذي سيتطلب الكثير من الوقت، فنحن نرشح لك موقع الموفر الذي ينشر الكثير من الكوبونات والخصومات الخاصة بنون والكثير من المتاجر الأخرى.

لماذا يختار المتسوقون نون مصر للشراء؟

توجد الكثير من المميزات التي تجعل نون مصر الوجهة الأولى التي يقصدها المتسوقون عند الحاجة لطلب منتجات عبر الانترنت. ومن هذه المميزات، نجد:

·       تلتزم نون بإدراج المنتجات الأصلية ذات الجودة العالية التي تأتي مباشرة من العلامات التجارية البارزة فقط على متجرها

·       تتيح نون الفرصة لجميع المتسوقين بشراء أي منتجات يرغبون بها بسعر تنافسي جدا مع إمكانية استخدام كوبونات نون مصر لتنزيل السعر قدر الإمكان

·       توفر نون خدمة شحن وتوصيل مجانية للعملاء من السعودية ومصر والإمارات

·       سياسة إرجاع مميزة من أجل نيل رضا العملاء

·       العديد من خدمات الدعم وتنوع في طرق الدفع لتيسير الأمور على كل العملاء

استخدم كوبون نون الموفر مع هذه المنتجات

يمكن استخدام كوبونات خصم نون مع العديد من المنتجات وفقا للشروط والأحكام التي تخص كل كوبون ورمز قسيمة من هذه الشركة. لكن تبقى بعض الفئات الأكثر شعبية والتي يستخدم معها الناس كوبونات نون المتاحة على الموقع أو من خلال تطبيق الموفر.

·       الالكترونيات: تضم فئة الالكترونيات الكثير من المنتجات التي تتبع لأبرز الماركات العالمية بأسعار أقل ما نقول عنها أنها جيدة. الحديث هنا عن الهواتف الذكية، أجهزة الكومبيوتر، اللوحات الالكترونية، الكاميرات، ألعاب الفيديو وغيرها من المنتجات المدرجة على نون مصر.

·       الأزياء: من الأقسام التي تستقطب الكثير من الزوار المهتمين بمجال الأزياء التي تواكب أحدث صيحات الموضة. يمكن للمتسوقين شراء الفساتين، البلوزات، الحقائب، السراويل وما إلى ذلك من هذا القسم.

·       المطبخ والمنزل: تحرص العلامة التجارية نون على تزويد عملائها بكل المنتجات التي يحتاجونها في مطابخهم ومنازلهم مثل الأثاث، الأجهزة الكهربائية الذكية، الثلاجات، مكائن القهوة وغيرها.

·       مستحضرات التجميل والعطور: تقدم نون للمتسوقين الكثير من مستحضرات العناية بالشعر والبشرة والتجميل والعطور الخاصة بالرجال والنساء من مختلف العلامات التجارية العالمية.

·       منتجات الأم والطفل: توجد على نون المئات إن لم تكن الآلاف من منتجات الطفل والأم من ملابس وتغذية وعربات وأثاث ومنتجات الاستحمام والتغذية وغيرها بالسعر الذي يصعب أن تجد مثيل له في بعض المتاجر الأخرى.

على العموم، كلما هممت بشراء هذه المنتجات أو أي من المنتجات الأخرى التي لم نذكرها، فلابد أن تستخدم كوبونات نون مصر من موقع الموفر أو من تطبيقه في سبيل الحصول على تخفيض يمكنك من توفير المزيد من المال والاحتفاظ به للمرة المقبلة التي تتسوق منها.

أبرز العلامات التجارية مبيعا على متجر نون مصر؟

تلتزم نون بطرح المنتجات الأصلية والعالية الجودة فقط على مختلف منصاتها، وذلك لتعاونها مع العلامات التجارية الكبرى فقط. ومن هذه العلامات:

·       أبل: عملاق التقنية الذي ينتج الآيفون، وأجهزة الآيباد، الماك بوك، الساعات الذكية والسماعات.

·       نايكي: من كبريات الشركات الرائدة في مجال الملابس الرياضية والأحذية الأفضل على مستوى العالم.

·       بوش: أحد العلامات التجارية الألمانية العملاقة في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية

·       مايبيلين نيويورك: لا تذكر مستحضرات التجميل والماكياج دون ذكر هذه العلامة التجارية العملاقة

هناك الكثير من العلامات التجارية الأخرى التي ستكتشفها بمجرد البدء في التسوق والتي تعتبر كلها أصلية.

أخيرا، لا تنسى استخدام كوبونات نون مصر من الموفر في كل مرة تتسوق فيها. بالنسبة للشحن المجاني، فيجب أن لا تقل الطلبية عن 250 جنيه. مدة الإرجاع هي ضمن 15 يوم من يوم التسليم مع احترام المرجعات للشروط.

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