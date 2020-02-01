تشغيل 6 محطات مترو أبريل المقبل

تفقد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو وأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام- العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان.وبدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حيث اطلع الوزير على معدلات التنفيذ ثم استقل الوزير قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة ليتفقد باقي محطات المرحلة "هشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط"، واستعرض الوزير مع رئيس وقيادات هيئة الأنفاق ومسئولي الشركات المنفذة معدل تنفيذ كل محطة.ووجه بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات الستة، وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها لفتح المحطات للركاب في 25 أبريل 2020، وذلك بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا في محطة عدلي منصور التبادلية مع الشركات المنفذة لمشروع القطار الكهربائي، والذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا، حيث استعرض الوزير معدلات تنفيذ المشروع، حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 16.5% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء من ما يقرب من 17.9% من أعمال الكباري بالمشروع، و37.2% من أعمال الأنفاق، و18.5% من أعمال جسور السكة، وحوالي 7.5% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.وتفقد وزير النقل محطات وجسر المشروع من عدلي منصور حتى محطة العاصمة الإدارية، والتقى بالمهندسين والفنيين، حيث أكد على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية نظرا للأهمية الكبيرة للمشروع.وعلى هامش الجولة قال وزير النقل، في تصريحات صحفية، إن مسار القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كباري، وكذلك عدد 2 نفق للقطار الكهربائي، بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كبارى سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتي المستقبل والشروق، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيسهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا، مضيفا أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي.كما أوضح وزير النقل أن مشروعي المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان تقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بهما شركات مصرية، وسيتم توريد الوحدات المتحركة للمشروعين من الخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم مد خط القطار الكهربائي جنوب العاصمة الإدارية بطول 14 كم ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية، حيث سيتم إنشاء 3 محطات في هذه المسافة.