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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«كورونا وحرب عالمية ثالثة» أبرز كوارث أول شهور العام

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:24 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
إسلام جمال
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أنتهى أول شهور 2020 والذي لم يمر مرور الكرام، فقد شهد العديد من الكوارث على الصعيد المحلي والعالمي، والتي رصدها الدستور كالتالي:

حرائق أستراليا ترعب العالم
شهدت أستراليا حرائق ضخمة راح ضحيتها ما يقرب من نصف مليار حيوان، بعد أن رفع المسئولين حالة الطوارئ في العاصمة تحسبًا لخروج حريق الغابات عن السيطرة.


بشاير حرب عالمية ثالثة
عندما أقدمت أمريكا على قُتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في غارة قرب مطار بغداد، أدى الى حرب كلامية ومناوشات بين البلدين.

كورونا يجتاح العالم
تسبب مرض الكورونا في رعب سكان العالم، والذى انتشر فى أكثر من 29 دولة حول العالم، ففي الحادي عشر من يناير ظهرت أول حالة بالفيروس فى دولة الصين.


فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ بعد أن تفشي فيروس كورونا بشكل كبير فى أكثر من دولة.



ويمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، الأمر الذى وصفه البعض بـ الكارثة العالمية، حيث علق البعض بأنها نهاية العالم.

إنفصال ملكي للأمير هاري:
أعلن قصر باكنجهام تجريد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل من ألقابهما الملكية، بعد تنحيهما، حيث أقدم الامير وزوجته ميجان ماركل بالاستقلال عن العائلة الملكية، الأمر الذي وصفته الكثير من المواقع البريطانية بالزلزال.


وفاة "برانيت" لاعب السلة الأمريكي
لقي أسطورة كرة السلة الأميركي كوبي براينت مصرعه برفقة ابنته وسبعة آخرين، إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانوا على متنها، حيث اكتست بعض مواقع التواصل الإجتماعى باللون الأسود حزنًا على اللاعب.

خطة السلام
مؤخرًا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وبحضور رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، عن خطته الموعودة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تعرف بـ خطة السلام.

وفاة الصحفيين
خلال الأيام الماضية شهدت العديد من وفاة العديد من شباب الصحافة، حيث اكتست صفحات التواصل الاجتماعي بالحزن بعد إعلان خبر وفاة، الزميلين الصحفيين، زكية هداية، وأحمد المنسي.

كما رحلت الصحفية رحاب بدر، حيث تم العثور عليها مشنوقة داخل شقتها بالقاهرة، الأمر الذى يدور حول شبه جنائية.

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