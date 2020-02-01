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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عاشور» يتفقد مبنى النقابة الجديد.. والمسئولون يوضحون خطة العمل

السبت 01/فبراير/2020 - 02:36 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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أجرى سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم السبت، جولة تفقدية لمبنى النقابة الجديد بشارع رمسيس، للوقوف على آخر التطورات الخاصة بتشطيب المبنى.

وأوضح مسئولو المشروع للنقيب العام، أن أعمال البناء تم الانتهاء منها، وجار الآن التشطيب فيما يتعلق بالكهرباء والصرف وأنظمة إطفاء الحريق، والمحارة، كما سيبدأ غدًا التجهيز لتركيبات التكييف المركزي.

كما توقع مسئولو المشروع، الانتهاء من الواجهة الخارجية للمبنى، خلال شهر مارس المقبل، على أن ينتهى المبنى خلال شهر يوليو، مضيفا: "سيتم أيضا تطوير المبنى التاريخي للنقابة، وربطه بالمبنى الجديد".

من جهته، شدد "عاشور"، على ضرورة إنجاز مشروع مبنى النقابة في أسرع وقت ممكن، ليكون صرحا جديدا للنقابة يفخر به جميع المحامين، ويليق بمكانة مهنة المحاماة

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