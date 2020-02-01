بعد اختراقه.. وزارة الصحة تستعيد موقعها الإلكترونى

نجحت وزارة الصحة والسكان، في استعادة موقعها الإلكتروني، عصر اليوم السبت، بعد ساعات من تعرضه للاختراق من قبل قراصنة قالوا إنهم إيرانيون.كان الموقع الرسمي لوزارة الصحة، تعرض للاختراق اليوم السبت، من قبل "هاكرز"، وضعوا علم إيران وقناع "فانديتا"، المرتبط بالحركات الاحتجاجية في العالم.وقال المخترقون إنهم "هاكرز إيرانيون"، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائمًا قريبون لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".وأوضح مصدر بوزارة الصحة، أنه جرى التعامل حاليا مع "الهاكرز" وإعادة الموقع إلى طبيعته، وتشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجددا.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة حالة الطوارئ بعد انتشار فيروس "كورونا" في دولة الصين وعدد من الدول العربية.