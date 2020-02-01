«أزرق أبيض» يدعو لجلسة طارئة في الكنيست بشأن غزة

هاجم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي برئاسة بيني جانتس، سياسة حكومة بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود، تجاه قطاع غزة المحاصر، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ والقذائف الثقيلة تجاه المستوطنات.وأوضح "أزرق أبيض" أن إسرائيل فقدت قوة الردع ضد حركات المقاومة في القطاع المحاصر، مؤكدًا أنه سيدعو إلى عقد جلسة طارئة في الكنيست لمناقشة التوترات الأمنية على الحدود، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، استمر حتى فجر السبت، على عدة مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية داخل غزة، بدعوى الرد على إطلاق عدة قذائف تجاه مستوطنات الغلاف.وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن طائرات سلاح الجو شنت غارات على عدة مواقع، منها نقاط رصد عسكري، تابعة لحماس، داخل غزة، ردًا على إطلاق عدة صواريخ، و3 قذائف هاون، من القطاع تجاه المستوطنات.