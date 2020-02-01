الفرقة الموسيقية العسكرية: حصلنا على المركز 2 بمهرجان روسيا

أعرب قائد الفرقة السمفونية العسكرية للموسيقات العسكرية التابع للقوات المسلحة، الملازم أول سامي مسعد شحاتة، عن سعادته لمشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لعام 2020 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.وقال شحاتة، إن هذا الفريق يشترك منذ نشأة المعرض بمختلف أنواع الموسيقى سواء كانت عسكرية أو أغاني الزمن القديم، لحضور عدد كبير من مختلف فئات الشعب المصري.وأضاف أن هذا الفريق فاز بالمركز الثاني بمهرجان روسيا العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الفريق هو المخصص للمراسم العسكرية الرسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع.وأكد أن اليوم السبت سيكون الظهور الأخير للفرقة الموسيقية العسكرية، وتفاعل الجمهور معهم بشكل قوي وكبير، مستطردًا أن التدريب يكون طوال أيام الأسبوع ومن ثم التنفيذ على أرض الواقعوتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.