بـ«البدلة والكرافتة».. البرلمان يلزم موظفيه بالزى الرسمى

أصدر المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، تعليمات مشددة للموظفين بضرورة الالتزام بالزي الرسمي المناسب، أثناء التواجد داخل أروقة البرلمان، وذلك حفاظا على مكانة المؤسسة التشريعية العريقة والمظهر اللائق للعاملين بها، وذلك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.وقال فوزي، خلال المنشور الذي تم توزيعه على كافة الإدارات الموجودة بالبرلمان: "يلتزم كافة السادة العاملين بالأمانة العامة للمجلس بجميع درجاتهم بارتداء الزي الرسمي المناسب (بدلة - ربطة عنق) بالنسبة للعاملين، وزي رسمي مناسب (فورمال) بالنسبة للعاملات، منعا للمساءلة القانونية".ويأتي المنشور الذي تم توزيعه وتعليقه بأروقة البرلمان الرئيسية، في ضوء الاختصاصات الممنوحة للأمين العام للبرلمان في المادة 416 من اللائحة الداخلية للبرلمان بالإشراف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها.ويحظى المستشار محمود فوزى، الذى اختاره مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لتقلد منصب أمين عام المجلس، 1 أكتوبر 2019، بخبرة واسعة في العمل النيابي، بدأت منذ كان عضوًا بالفريق الاستشاري المعاون للمستشار محمد أمين المهدى، الذى تم اختياره ليتقلد أول حقيبة للعدالة الانتقالية، فى أعقاب ثورة 30 يونيو.