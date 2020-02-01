«الآثار»: اكتشاف توابيت تحمل نصوصًا بالهيروغليفية لألقاب أصحابها

قال خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، إنه تم الكشف عن مجموعة من الآبار بها مجموعة من التوابيت الحجرية والخشبية للمعبود الذي كان يُعبد في منطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا.وأضاف خالد العناني، خلال تقرير أذاعه برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "mbc"، أن بعض التوابيت كانت تحمل نصوصًا بالهيروغليفية لألقاب أصحاب التوابيت، وآلاف التماثيل المصنوعة من الحجر، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات.فيما قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إنه تم العثور على عدد كبير من التمائم المختلفة، لافتًا إلى أن الكشف يحتوي أيضا على عدد من الأواني الكانوبية من الحجر الجيرى والالباستر وجميعها ترجع للعصر المتأخر لبعض الأفراد من سكان مدينة الأشمونين، والذين كانوا من عائلات كبار كهنة المعبود جحوتى.وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن هذا البلد كان ذات أسوار عالية وحكمه حاكم روماني جبار يسمى البطليموس، وكانت له فتاة ذات حسن وجمال، ومن شدة جمالها أطلق عليها بهاء النسا ومن هنا سميت البلدة بـ "البهنسا"، منوهًا بأنه من المعالم التاريخية الموجودة فيها شجـرة مريم (عليها السلام).