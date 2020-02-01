رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«القومي للترجمة» و«المصري للدراسات» يكرمان البحراوي

السبت 01/فبراير/2020 - 02:25 م
الراحل الدكتور إبراهيم
الراحل الدكتور إبراهيم البحراوي
جمال عاشور
طباعة
يكرم المركز القومي للترجمة، والمركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية، عميد باحثي الدراسات الإسرائيلية والصهيونية الراحل الدكتور إبراهيم البحراوي، بندوة خاصة يتم فيها تأبين العالم الراحل واستعراض الجزء الرابع من مشروعه "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 فبراير، في تمام الواحدة ظهرًا بقاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يشارك في الندوة ثلاثة من أقطاب المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية، الذي أسسه البحراوي، في مقدمتهم المؤسس الشريك اللواء محمد عبد المقصود عبد الفتاح رئيس مركز دعم اتخاذ القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واللواء وائل عبد الحكيم محمد ربيع، المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، واللواء أركان حرب محمود محمد طلحة المدير السابق لكلية القادة والأركان، والمترجم الدكتور أشرف الشرقاوي، ويدير الندوة الدكتور أنور مغيث.

الجزء الرابع من "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية"، ترجمة كل من، أشرف الشرقاوي، وعمرو عبد العلي، وحسين عبد البديع، وإشراف ومراجعة ودراسة إبراهيم البحراوي.

ويعد هذا الجزء آخر أعمال المؤرخ الراحل الدكتور البحراوي، ويتناول هذا الجزء تقارير لجنة أجرانات، ويضم ملحقين، الأول نصوص البرقيات السرية المتبادلة بين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية والسفارة الإسرائيلية بواشنطن والثاني مختارات من الوثائق الإسرائيلية عن حرب الخامس من يونيو 1967 لتتاح للدارس المتخصص فرصة المقارنة بين وثائق الحربين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. نص محضر الشرطة فى واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر

منذ ساعة و 18 دقيقة

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

منذ يوم

ميس حمدان تهدد عرش جوهرة بوصلة رقص (فيديو)

منذ يوم

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

«التعليم»: 3 جداول امتحانات للثانوية العامة يختار الطلاب أنسبها

إنفوجراف

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

روسيا تقاضى «فيس بوك» و«تويتر»

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى