«القومي للترجمة» و«المصري للدراسات» يكرمان البحراوي

يكرم المركز القومي للترجمة، والمركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية، عميد باحثي الدراسات الإسرائيلية والصهيونية الراحل الدكتور إبراهيم البحراوي، بندوة خاصة يتم فيها تأبين العالم الراحل واستعراض الجزء الرابع من مشروعه "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 فبراير، في تمام الواحدة ظهرًا بقاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.يشارك في الندوة ثلاثة من أقطاب المركز المصري للدراسات الاستراتيجية وتنمية القيم الوطنية، الذي أسسه البحراوي، في مقدمتهم المؤسس الشريك اللواء محمد عبد المقصود عبد الفتاح رئيس مركز دعم اتخاذ القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واللواء وائل عبد الحكيم محمد ربيع، المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، واللواء أركان حرب محمود محمد طلحة المدير السابق لكلية القادة والأركان، والمترجم الدكتور أشرف الشرقاوي، ويدير الندوة الدكتور أنور مغيث.الجزء الرابع من "انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية"، ترجمة كل من، أشرف الشرقاوي، وعمرو عبد العلي، وحسين عبد البديع، وإشراف ومراجعة ودراسة إبراهيم البحراوي.ويعد هذا الجزء آخر أعمال المؤرخ الراحل الدكتور البحراوي، ويتناول هذا الجزء تقارير لجنة أجرانات، ويضم ملحقين، الأول نصوص البرقيات السرية المتبادلة بين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية والسفارة الإسرائيلية بواشنطن والثاني مختارات من الوثائق الإسرائيلية عن حرب الخامس من يونيو 1967 لتتاح للدارس المتخصص فرصة المقارنة بين وثائق الحربين.