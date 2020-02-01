مهندسة تطالب بـ25 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفليها

أقامت زوجة، دعوى بمحكمة الأسرة بالزنانيرى تطالب فيها بالحصول من زوجها على مبلغ 25 ألف جنيه نفقة ترفيه لطفليها، نظير شراء ألعاب ومصاريف خروجات ورحلات سفر، قائلة إن زوجها غير مهتم بترفيه أطفاله والإنفاق عليهم بشكل ودي.وقالت "شيماء.م" مهندسة، في دعواها رقم "6421" لسنة 2019، أمام محكمة الأسرة بالزنانيرى، إنها تزوجت من "محمد.ح" منذ سبع سنوات، وأثمر زواجهما عن إنجاب طفلين، عمرهم 6 و4 سنوات.واستطردت: "نشبت بيننا مشاجرة وخلافات لرغبته في الزواج من أرملة شقيقه، وبعد تفاقم المشاكل بيننا ترك منزل الزوجية نهائيا، فطلبت منه الاهتمام والإنفاق على أطفاله بشكل ودى، لكنه رفض برغم أنه يتقاضى مرتبا جيدا، بالإضافة إلى اشتراكه في عدد من المشروعات الخاصة.وتابعت: مما اضطرني للجوء إلى المحكمة للمطالبة بنفقة ترفيه لأطفالي، كما أكدت المدعية أن الأب يحاول الضغط عليها بالامتناع عن دفع النفقات لتوافق على العودة له بشروطه، والموافقة على زواجه من أرملة شقيقة والسكن سويا في منزل واحد.