السجناء المفرج عنهم: الإخوان كاذبون وسنفضح كذبهم أمام العالم.. فيديو

وأوضح آخر، "الإخوان ضحكوا علينا".

رسائل مهمة ومدوية وجهها النزلاء المفرج عنهم بعفو رئاسي، لكشف كذب الجماعة الإرهابية، وتآمرهم في استدراج وتجنيد الشباب بأفكار خاطئة وكاذبة، موضحين أنهم سيكشفون كذبهم أمام العالم كله.وقال أحد النزلاء المعفو عنهم إنه لا يصدق خبر العفو عنه، وأضاف أنه كان يتبع الشيطان ومتعاطفًا مع جماعة الإخوان الإرهابية، ولكنه حينما تعامل معهم داخل السجن اكتشف أنهم من أسوأ الناس، موضحًا أن لديه طاقات غضب كبيرة ناحيتهم، مشيرًا إلى أنه حينما يخرج من السجن سيشرح للناس كذبهم حتى ينقذ الشباب المغرر بهم.ووجه نزيل آخر الشكر إلى رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية وكل الجهات المختصة لما بذلوه تجاههم، مضيفًا أن وزارة الداخلية كانت ترسل لهم الأئمة للتعريف بالدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وأنهم كانوا مغيبين واستفاقوا من غفلتهم.وقال آخر مفرج عنه، إن هذا العفو كان بالنسبة له طوق النجاة له ولأسرته، موضحًا أنه عقب دخوله السجن اكتشف حقيقة كذب الإخوان وخداعهم لهم بأفكار خبيثة.وقال آخر إن إخوان الشيطان خدعوهم تحت مسمى الدين، وإنهم ظهروا في مظاهراتهم، ولكنها غلطة لن تتكرر أبدا، وأن فترة السجن بالنسبة له فرصة كبيرة تعلم منها الكثير، وأنهم ضحكوا عليهم في فترة الدراسة.وقال آخر مفرج عنه، إنه قد سقط مغشيًا عليه من شدة الفرح، مشيرًا إلى أن نظره كان ضعيفا وتم عمل الكشف اللازم له، وتعلم القراءة والكتابة.وقال أحد المفرج عنهم، إنه قام بتحضير 2 ماجستير وإنه توجد في السجون الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة في أي وقت.بينما وقف أهالى المفرج عنهم خارج السجن، وامتلأت دموعهم بالفرح، هاتفين: تحيا مصر، موجهين الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.وقررت وزارة الداخلية، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية، الإفراج عن باقي مدة العقوبة الأصلية والتبعية لـ135 من المحكوم عليهم، فقد اضطلع قطاع السجون، أمس الجمعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسي المشار إليه.ويأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.وأعرب أهالي المفرج عنهم عن بالغ سعادتهم وامتنانهم بمناسبة صدور قرار العفو الرئاسي عن ذويهم، وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات لتيسير وسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين شملهم قرار العفو، والذين كست مظاهر السعادة والامتنان وجوههم وكانت نظراتهم يملؤها التفاؤل واليقين والعزم على بداية حياة مفعمة بالاستقرار والطموحات والانخراط بصورة إيجابية في المجتمع من جديد.