رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجناء المفرج عنهم: الإخوان كاذبون وسنفضح كذبهم أمام العالم.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 02:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
رسائل مهمة ومدوية وجهها النزلاء المفرج عنهم بعفو رئاسي، لكشف كذب الجماعة الإرهابية، وتآمرهم في استدراج وتجنيد الشباب بأفكار خاطئة وكاذبة، موضحين أنهم سيكشفون كذبهم أمام العالم كله.

وقال أحد النزلاء المعفو عنهم إنه لا يصدق خبر العفو عنه، وأضاف أنه كان يتبع الشيطان ومتعاطفًا مع جماعة الإخوان الإرهابية، ولكنه حينما تعامل معهم داخل السجن اكتشف أنهم من أسوأ الناس، موضحًا أن لديه طاقات غضب كبيرة ناحيتهم، مشيرًا إلى أنه حينما يخرج من السجن سيشرح للناس كذبهم حتى ينقذ الشباب المغرر بهم.

ووجه نزيل آخر الشكر إلى رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية وكل الجهات المختصة لما بذلوه تجاههم، مضيفًا أن وزارة الداخلية كانت ترسل لهم الأئمة للتعريف بالدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وأنهم كانوا مغيبين واستفاقوا من غفلتهم.

وقال آخر مفرج عنه، إن هذا العفو كان بالنسبة له طوق النجاة له ولأسرته، موضحًا أنه عقب دخوله السجن اكتشف حقيقة كذب الإخوان وخداعهم لهم بأفكار خبيثة.

وأوضح آخر، "الإخوان ضحكوا علينا".

وقال آخر إن إخوان الشيطان خدعوهم تحت مسمى الدين، وإنهم ظهروا في مظاهراتهم، ولكنها غلطة لن تتكرر أبدا، وأن فترة السجن بالنسبة له فرصة كبيرة تعلم منها الكثير، وأنهم ضحكوا عليهم في فترة الدراسة.

وقال آخر مفرج عنه، إنه قد سقط مغشيًا عليه من شدة الفرح، مشيرًا إلى أن  نظره كان ضعيفا وتم عمل الكشف اللازم له، وتعلم القراءة والكتابة.

وقال أحد المفرج عنهم، إنه قام بتحضير 2 ماجستير وإنه توجد في السجون الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة في أي وقت.

بينما وقف أهالى المفرج عنهم خارج السجن، وامتلأت دموعهم بالفرح، هاتفين: تحيا مصر، موجهين الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقررت وزارة الداخلية، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية، الإفراج عن باقي مدة العقوبة الأصلية والتبعية لـ135 من المحكوم عليهم، فقد اضطلع قطاع السجون، أمس الجمعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار العفو الرئاسي المشار إليه.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الداخلية بمواكبة الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وأعرب أهالي المفرج عنهم عن بالغ سعادتهم وامتنانهم بمناسبة صدور قرار العفو الرئاسي عن ذويهم، وما اتخذته وزارة الداخلية من إجراءات لتيسير وسرعة الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين شملهم قرار العفو، والذين كست مظاهر السعادة والامتنان وجوههم وكانت نظراتهم يملؤها التفاؤل واليقين والعزم على بداية حياة مفعمة بالاستقرار والطموحات والانخراط بصورة إيجابية في المجتمع من جديد.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

منذ يومين

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

منذ يوم

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

منذ يوم

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

«التعليم»: 3 جداول امتحانات للثانوية العامة يختار الطلاب أنسبها

إنفوجراف

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

روسيا تقاضى «فيس بوك» و«تويتر»

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى