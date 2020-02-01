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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ساندي تطرح كليب «طبع الشتا» على طريقة «vertical video»

السبت 01/فبراير/2020 - 02:18 م
ساندي
ساندي
أحمد عارف
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يستعد المنتج ميدو منيب، مالك شركة Pause Production لطرح أولى أغنيات ألبوم المطربة ساندي "اتنين في واحدة"، وذلك على طريقة vertical video حيث تعد أول مرة تُنفذ هذه الطريقة على أغاني ألبوم بالكامل.

ويطرح ميدو أغنية "طبع الشتا" خلال الساعات القليلة المقبلة عبر قناة ساندي الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع وإخراج كريم عبد الوهاب، ماستر ماهر صلاح.

ويضم الألبوم 8 أغاني متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس، حيث تعاونت ساندي، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبدالوهاب، أحمد عبد السلام.

كتبت ولحنت ساندي، أغنية من أغاني الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زي التمثال".

يذكر أن آخر تعاون فني جمع بين ساندي والمنتج ميدو منيب، أغنية "قلبين" من فيلمها عيش حياتك من بطولتها مع الفنان سامح حسين ونخبة أخرى من الفنانين.
ساندي تطرح كليب «طبع الشتا» على طريقة «vertical video»
ساندي تطرح كليب «طبع الشتا» على طريقة «vertical video»

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