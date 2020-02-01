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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

توافد أعضاء «عليا الوفد» للمشاركة بانتخابات المكتب التنفيذي

السبت 01/فبراير/2020 - 02:15 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
إسلام نصير
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توافد منذ قليل، عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب للوفد لحضور اجتماع الهيئة العليا للحزب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، تحت إشراف لجنة من شيوخ حزب الوفد.

ووصل كل من فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب وحمدي قوطة وخالد قنديل وكاظم فاضل والنائب سعد بدير أعضاء الهيئة العليا استعدادً للمشاركة بانتخابات المكتب التنفيذي.

وتبادل أعضاء الهيئة العليا الحديث حول آلية إجراء الانتخابات وسط أجواء تنافسية ساخنة بين أعضاء الحزب باعتبار أن انتخابات المكتب التنفيذي تجري لأول مرة كل عام بدلا من كل 4 سنوات كما جرت العادة في السنوات السابقة.

وتجرى انتخابات المكتب التنفيذي على منصب السكرتير العام للحزب، و5 من نواب رئيس الحزب، و6 من سكرتارية وأمين صندوق، وأمين صندوق مساعد، و4 أعضاء للمكتب من الهيئة العليا، حسب اللائحة المنظمة للعمل داخل الحزب.

وتقدم لشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد فؤاد بدراوي، وتقدم لشغل منصب نائب الرئيس وفقًا لأسبقية التقدم، كلٌ من الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هاني سري الدين، والدكتور محمد عبده، وعمرو أبواليزيد، والدكتور ياسر الهضيبي، والدكتور عبدالسند يمامة، ومحمد عبدالعليم داود، وطارق سباق، للمنافسة على 5 مقاعد.

كما تقدم للترشيح على منصب السكرتارية المساعدة كل من أنور بهادر، وطارق تهامي، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحي، واللواء هاني أباظة، والمهندس نبيل عبدالله، للمنافسة على 6 مقاعد، فيما تقدم لشغل منصب أمين الصندوق فيصل الجمال، وتدور المنافسة على منصب أمين الصندوق المساعد بين جمال شحاتة، واللواء سفير نور، وإبراهيم الشريف.

وترشح لعضوية المكتب التنفيذي كل من محمد حلمي سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، والمهندس محمد الزاهد، وعيد هيكل، وحاتم رسلان، والدكتور عمر عبدالجواد، وعبدالسلام الشيخ، ووجدي زين الدين، والمهندس حمدي قوطة، للمنافسة على 4 مقاعد.
توافد أعضاء «عليا الوفد» للمشاركة بانتخابات المكتب التنفيذي
توافد أعضاء «عليا الوفد» للمشاركة بانتخابات المكتب التنفيذي
توافد أعضاء «عليا الوفد» للمشاركة بانتخابات المكتب التنفيذي
توافد أعضاء «عليا الوفد» للمشاركة بانتخابات المكتب التنفيذي

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