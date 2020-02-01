ضحايا لقمة العيش.. مغتربون قتلهم البحث عن الرزق

البرد القاتل

أتوبيس أطباء المنيا

برج كهرباء

غادروا بلدانهم إلى أخرى غريبة، تخلوا عن دفء أسرهم و"لمة" العائلة بحثا عن الرزق، ضحايا لقمة العيش أكلتهم الغربة، منهم من لقي مصرعه على الطريق ومنهم من مات نائما مختنقا بنيران التدفئة.تكتظ القاهرة الكبري بأبناء الدلتا والصعيد ممن خرجوا من محافظاتهم وقراهم إلى العاصمة بحثا عن العمل، يتجهون في الغالب إلى أعمال شاقة، تتنوع ما بين "طائفة المعمار" أو أعمال النظافة أو العمالة في المصانع الكبرى بالمدن الصناعية، يواجه هؤلاء مخاطر كثيرة في أعمالهم خاصة في مجال المقاولات والمصانع، والهدف في النهاية هو الرزق.شهدت الفترة الأخيرة، عددا من حوادث وفاة شباب في ريعان العمر خرج بحثا عن الرزق ولم يعد آخرها أمس الجمعة، عندما اكتشف أهالي عمارات الإسكان الاجتماعي 5 جثث داخل شقة تحت الإنشاء، تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت ملابسات الواقعة حيث تبين من الوهلة الأولى أن وفاتهم جميعا طبيعية ولا شبهة جنائية بها، وأن القاتل هو "منقد فحم" أو"مدفأة الغلابة" لجأ إليه العمال الخمسة بينهم شقيقان طلبا للدفء بعد عمل يوم طويل شاق، وأحكموا إغلاق الغرفة لينعموا بقسط من الراحة قبل بدء يوم جديد وقبل أن تنطفئ النيران المشتعلة به غلبهم النوم لتمتص النيران المشتعلة الأكسجين من الغرفة، ولم يتبق سوى غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من الفحم فيتسلل إلي رئتهم ويلقوا مصرعهم جميعا دون أدنى ألم.5 أيام كاملة غاب فيها أبناء مدينة جهينة محافظة سوهاج عن أعين زملائهم بالعمل واعتمدت أسرهم على كونهم في عملهم بالقاهرة، ربما يكون هاتفهم أحد للاطمئنان عليهم ولكن عدم استجابتهم لم تتطرق إلى فكرة الموت حتى اكتشف عمال آخرون رائحة كريهة في العقار الذي يعملون به وتقع به شقة "الصعايدة المغتربين"، ومع ازدياد الرائحة وتوالي أيام غياب العمال كان اللجوء إلى شرطة النجدة هو الحل الأوحد وكانت الفاجعة بالعثور على الشباب الخمسة جثثا هامدة كل منهم في موضع نومه دون أية إصابات أو علامات لتعفن أو تحلل ساهم فيها برودة الجو.تحقيقات النيابة وتحريات مباحث الجيزة، أكدت عدم وجود شبهة جنائية وأن برودة الجو ولجوء المتوفين إلى التدفئة بتلك الطريقة البدائية كانت سببا في موتهم مختنقين.في منتصف شهر يناير الماضي، شهد الطريق الشرقي الإقليمي حادث مروعا عندما دهست سيارة نقل ميكروباص، تبين فيما بعد أنه يقل مجموعة من الأطباء قادمين من محافظة المنيا لحضور دورة تدريبية أعدتها لهم وزارة الصحة بالقاهرة، وأسفر عن مصرع 4 أطباء وإصابة 13 آخرين بينهم حالات خطرة، صاحب الحادث حينها حالة من الحزن الشديد من أهالي المتوفين المصابين وزملائهم ورفض لطريقة إحضارهم من الصعيد بميكروباص متهالك.في أوائل شهر ديسمبر الماضي وأثناء عمل العشرات من العمال في إحلال وتجديد برج كهرباء بمحطة أوسيم أنهار حديد البرج حاملا عدد من العمال ليقتل 5 منهم ويصيب 2 آخرين، العمال الضحايا كانوا من محافظتي الدقهلية وقنا، سعوا وراء رزقهم يتنقلون مع شركتهم التي تعمل بمجال المقاولات من موقع مشروع لآخر.تحقيقات نيابة أوسيم كشفت إهمالا في الحادث، حيث أن مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقاول و3 مشرفين خالفوا شروط السلامة والصحة المهنية ولم يلتزموا بتأمين جهة العمل من مخاطر المهنة، بعد تقديمهم للمحاكمة بتلك الاتهامات علاوة على تهمتي القتل والإصابة الخطأ عاقبتهم محكمة الجنح بالحبس 3 سنوات وتغريمهم 450 ألف جنيه متضامنين.