رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضحايا لقمة العيش.. مغتربون قتلهم البحث عن الرزق

السبت 01/فبراير/2020 - 02:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
طباعة
غادروا بلدانهم إلى أخرى غريبة، تخلوا عن دفء أسرهم و"لمة" العائلة بحثا عن الرزق، ضحايا لقمة العيش أكلتهم الغربة، منهم من لقي مصرعه على الطريق ومنهم من مات نائما مختنقا بنيران التدفئة.

تكتظ القاهرة الكبري بأبناء الدلتا والصعيد ممن خرجوا من محافظاتهم وقراهم إلى العاصمة بحثا عن العمل، يتجهون في الغالب إلى أعمال شاقة، تتنوع ما بين "طائفة المعمار" أو أعمال النظافة أو العمالة في المصانع الكبرى بالمدن الصناعية، يواجه هؤلاء مخاطر كثيرة في أعمالهم خاصة في مجال المقاولات والمصانع، والهدف في النهاية هو الرزق.

البرد القاتل

شهدت الفترة الأخيرة، عددا من حوادث وفاة شباب في ريعان العمر خرج بحثا عن الرزق ولم يعد آخرها أمس الجمعة، عندما اكتشف أهالي عمارات الإسكان الاجتماعي 5 جثث داخل شقة تحت الإنشاء، تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت ملابسات الواقعة حيث تبين من الوهلة الأولى أن وفاتهم جميعا طبيعية ولا شبهة جنائية بها، وأن القاتل هو "منقد فحم" أو"مدفأة الغلابة" لجأ إليه العمال الخمسة بينهم شقيقان طلبا للدفء بعد عمل يوم طويل شاق، وأحكموا إغلاق الغرفة لينعموا بقسط من الراحة قبل بدء يوم جديد وقبل أن تنطفئ النيران المشتعلة به غلبهم النوم لتمتص النيران المشتعلة الأكسجين من الغرفة، ولم يتبق سوى غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من الفحم فيتسلل إلي رئتهم ويلقوا مصرعهم جميعا دون أدنى ألم.

5 أيام كاملة غاب فيها أبناء مدينة جهينة محافظة سوهاج عن أعين زملائهم بالعمل واعتمدت أسرهم على كونهم في عملهم بالقاهرة، ربما يكون هاتفهم أحد للاطمئنان عليهم ولكن عدم استجابتهم لم تتطرق إلى فكرة الموت حتى اكتشف عمال آخرون رائحة كريهة في العقار الذي يعملون به وتقع به شقة "الصعايدة المغتربين"، ومع ازدياد الرائحة وتوالي أيام غياب العمال كان اللجوء إلى شرطة النجدة هو الحل الأوحد وكانت الفاجعة بالعثور على الشباب الخمسة جثثا هامدة كل منهم في موضع نومه دون أية إصابات أو علامات لتعفن أو تحلل ساهم فيها برودة الجو.

تحقيقات النيابة وتحريات مباحث الجيزة، أكدت عدم وجود شبهة جنائية وأن برودة الجو ولجوء المتوفين إلى التدفئة بتلك الطريقة البدائية كانت سببا في موتهم مختنقين.

أتوبيس أطباء المنيا

في منتصف شهر يناير الماضي، شهد الطريق الشرقي الإقليمي حادث مروعا عندما دهست سيارة نقل ميكروباص، تبين فيما بعد أنه يقل مجموعة من الأطباء قادمين من محافظة المنيا لحضور دورة تدريبية أعدتها لهم وزارة الصحة بالقاهرة، وأسفر عن مصرع 4 أطباء وإصابة 13 آخرين بينهم حالات خطرة، صاحب الحادث حينها حالة من الحزن الشديد من أهالي المتوفين المصابين وزملائهم ورفض لطريقة إحضارهم من الصعيد بميكروباص متهالك.

برج كهرباء

في أوائل شهر ديسمبر الماضي وأثناء عمل العشرات من العمال في إحلال وتجديد برج كهرباء بمحطة أوسيم أنهار حديد البرج حاملا عدد من العمال ليقتل 5 منهم ويصيب 2 آخرين، العمال الضحايا كانوا من محافظتي الدقهلية وقنا، سعوا وراء رزقهم يتنقلون مع شركتهم التي تعمل بمجال المقاولات من موقع مشروع لآخر.

تحقيقات نيابة أوسيم كشفت إهمالا في الحادث، حيث أن مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقاول و3 مشرفين خالفوا شروط السلامة والصحة المهنية ولم يلتزموا بتأمين جهة العمل من مخاطر المهنة، بعد تقديمهم للمحاكمة بتلك الاتهامات علاوة على تهمتي القتل والإصابة الخطأ عاقبتهم محكمة الجنح بالحبس 3 سنوات وتغريمهم 450 ألف جنيه متضامنين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

«الأب الشجاع» يكشف مفاجأة فى واقعة قطار الإسماعيلية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

إحالة هشام عشماوى و36 من «تنظيم بيت المقدس» للمفتي.. و2 مارس للنطق بالحكم

منذ حوالي 21 ساعة

تفاصيل مصرع عمال أكتوبر.. دخان التدفئة قتلهم والبرد منع تحلل جثثهم

منذ يوم

ميس حمدان تهدد عرش جوهرة بوصلة رقص (فيديو)

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

«التعليم»: 3 جداول امتحانات للثانوية العامة يختار الطلاب أنسبها

إنفوجراف

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

روسيا تقاضى «فيس بوك» و«تويتر»

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى