إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 15 شخصا، بينهم أطفال، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق مدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة، بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى، بمدينة العاشر من رمضان.وانتقلت قوة من قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل، جميع مستقليها من فاقوس من أسرة واحدة، وأسفر الحادث عن إصابة 15 بينهم 8 رجال، و4 سيدات وطفل عمره عامين وطفل 9 سنوات وطفلة 10 سنوات، بكدمات وجروح، وقد تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام، لتلقى العلاج اللازم، فيما تم تحويل حالة واحدة لمستشفى جامعة الزقازيق، تعانى من كسر بقاع الجمجمة.