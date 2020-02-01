رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة بالشرقية

السبت 01/فبراير/2020 - 02:14 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سارة الوردانى
طباعة
أصيب 15 شخصا، بينهم أطفال، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق مدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة، بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى، بمدينة العاشر من رمضان.

وانتقلت قوة من قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل، جميع مستقليها من فاقوس من أسرة واحدة، وأسفر الحادث عن إصابة 15 بينهم 8 رجال، و4 سيدات وطفل عمره عامين وطفل 9 سنوات وطفلة 10 سنوات، بكدمات وجروح، وقد تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام، لتلقى العلاج اللازم، فيما تم تحويل حالة واحدة لمستشفى جامعة الزقازيق، تعانى من كسر بقاع الجمجمة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

ميس حمدان تهدد عرش جوهرة بوصلة رقص (فيديو)

منذ يوم

حادث مروع على الدائرى باتجاه ميدان الرماية (صور)

منذ يومين

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

منذ حوالي 4 ساعات

إحالة هشام عشماوى و36 من «تنظيم بيت المقدس» للمفتي.. و2 مارس للنطق بالحكم

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

«التعليم»: 3 جداول امتحانات للثانوية العامة يختار الطلاب أنسبها

إنفوجراف

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

روسيا تقاضى «فيس بوك» و«تويتر»

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى