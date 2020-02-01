«مذكرات نابليون» يتصدر قائمة الأكثر مبيعًا في إصدارات القومي للترجمة

أعلن المركز القومي للترجمة عن قائمة الكتب الأكثر مبيعا في الأسبوع الأول من معرض الكتاب، وتصدرت القائمة، الطبعة العربية من كتاب "مذكرات نابليون "، يأتي بعد ذلك كل من:"العقل الظاهراتي، جسد متالم، مصر في القرن 19، المادة والعقل: بحث فلسفي".وكذلك "امبراطوريات متخيلة"، "البحر الأحمر من ديليسبس إلى اليوم"، "قصة الفيزياء"، "فلسفتى كيف تطورت"، "تاريخ أوروبا الحديث"، "المذبحة الكبرى للقطط"، "التسويق الصعب"، "الوان من التفكيكية"، "تاريخ شعبى للعالم"، "الهوية والحداثة"، "مسألة فلسطين"، "عالم المصريين"، "كنائس مصر"، "قاموس هياموس للغة اليونانية"، "قاموس المجمل للغة الاسبانية(معجم المصطلحات الاقتصادية والتجارية )".و"الطفل في مصر القديمة "،"مخطوطة الطب "،"اتمني ان أكون دجاجة "، "علم الضحك"، "سوسولوجيا المقدس: الدين والتجسيد والتغير الاجتماعي "، "بيولوجيا السلوك الديني: الجذور التطورية للايمان والتدين".كما شهد جناح المركز القومى للترجمة إقبالا كبيرا من جمهور المعرض، وشهدت القائمة التى تضم مجموعة كبيرة من الكتب المميزة التي يقدمها المركز لأول مرة بخصومات 70% رواجا كبيرًا.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.