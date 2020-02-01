رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«مذكرات نابليون» يتصدر قائمة الأكثر مبيعًا في إصدارات القومي للترجمة

السبت 01/فبراير/2020 - 02:13 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
جمال عاشور
طباعة
أعلن المركز القومي للترجمة عن قائمة الكتب الأكثر مبيعا في الأسبوع الأول من معرض الكتاب، وتصدرت القائمة، الطبعة العربية من كتاب "مذكرات نابليون "، يأتي بعد ذلك كل من:"العقل الظاهراتي، جسد متالم، مصر في القرن 19، المادة والعقل: بحث فلسفي".

وكذلك "امبراطوريات متخيلة"، "البحر الأحمر من ديليسبس إلى اليوم"، "قصة الفيزياء"، "فلسفتى كيف تطورت"، "تاريخ أوروبا الحديث"، "المذبحة الكبرى للقطط"، "التسويق الصعب"، "الوان من التفكيكية"، "تاريخ شعبى للعالم"، "الهوية والحداثة"، "مسألة فلسطين"، "عالم المصريين"، "كنائس مصر"، "قاموس هياموس للغة اليونانية"، "قاموس المجمل للغة الاسبانية(معجم المصطلحات الاقتصادية والتجارية )".

و"الطفل في مصر القديمة "،"مخطوطة الطب "،"اتمني ان أكون دجاجة "، "علم الضحك"، "سوسولوجيا المقدس: الدين والتجسيد والتغير الاجتماعي "، "بيولوجيا السلوك الديني: الجذور التطورية للايمان والتدين".

كما شهد جناح المركز القومى للترجمة إقبالا كبيرا من جمهور المعرض، وشهدت القائمة التى تضم مجموعة كبيرة من الكتب المميزة التي يقدمها المركز لأول مرة بخصومات 70% رواجا كبيرًا.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 7 دقيقة

«التعليم»: 3 جداول امتحانات للثانوية العامة يختار الطلاب أنسبها

منذ حوالي 4 ساعات

إحالة هشام عشماوى و36 من «تنظيم بيت المقدس» للمفتي.. و2 مارس للنطق بالحكم

منذ يوم

ميس حمدان تهدد عرش جوهرة بوصلة رقص (فيديو)

منذ يومين

التفاصيل الكاملة للعثور على صحفية مشنوقة داخل منزلها

الصور

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

image description

صور تخريج دفعة جديدة من البرنامج الرئاسى

image description

باحث فلكى: مصر تنشر الوعى الثقافى بظاهرة الطوفان

image description

شيماء سعد مطربة مهرجان الإسكندرية تكشف تفاصيل الأغنية الرسمية

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

إخلاء مستشفى في مطروح لعلاج المصابين بـ«كورونا».. ونائب يطرح حلًا بديلًا

«التعليم»: 3 جداول امتحانات للثانوية العامة يختار الطلاب أنسبها

إنفوجراف

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

image description

9 خطوات لاستخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة

image description

الأضرار الصحية والنفسية لختان الإناث (إنفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن «نفقة التعليم» (إنفوجراف)

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا

طبيب يكشف أسباب سخونة الأذن في الشتاء

اختار أسلوب اليوجا المناسب لحالتك النفسية

أفضل 8 فيتامينات لعلاج مشاكل الشعر

منوعات

تعرف على علاقة مواليد الصيف بفهم الرياضيات

«ذا سيبمسونز» يتنبأ بكورونا قبل 27 عاما

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

روسيا تقاضى «فيس بوك» و«تويتر»

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد النشرتى.. عُرف بالصلاح وحُسن السيرة
المزيد

الثقافة

فى عدد فبراير.. «ميريت الثقافية» تناقش الحراك العراقى

اليوم.. افتتاح معرض الخزف والفخار بمركز الحرف التقليدية

ننشر برنامج فعاليات مهرجان «أجازة سعيدة»

اليوم.. مناقشة مذكرات مصطفى الحفناوى ببيت المعمار المصرى