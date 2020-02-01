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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشييع جثمان الصحفية زكية هداية في زفتى (صور)

السبت 01/فبراير/2020 - 02:12 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شيع أهالي قرية تفهنا العزب التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم السبت، جثمان الصحفية زكية هداية، بمسقط رأسها، والتي وافتها المنية إثر تعرضها لحادث تصادم أليم.

وشارك في تشييع الجثمان عدد من الزملاء الصحفيين وأهالي القرية وأسرة الفقيدة، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالقرية.

كانت الزميلة الفقيدة تعرضت لحادث سير على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بالكيلو ٥٨ أمس الجمعة، وبرفقتها زميل صحفي، ولقيا مصرعهما متأثرين بجراحهما، وجرى إيداع جثامين الضحايا مستشفى العامرية، وصرحت النيابة بالدفن كلا منهما بمسقط رأسه.

يذكر أن صفحات التواصل الاجتماعي اكتست بالحزن بعد إعلان خبر وفاة، الزميلين الصحفيين، زكية هداية، وأحمد المنسي المحررين بجريدة المال، إثر حادث سير أليم أودى بحياتهما.
تشييع جثمان الصحفية زكية هداية في زفتى (صور)
تشييع جثمان الصحفية زكية هداية في زفتى (صور)

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