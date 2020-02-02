يناير الأسود حصاد أول شهور 2020.. (إنفوجراف)

1 يناير.. حرائق أستراليا ترعب العالم

3 يناير.. بشائر حرب عالمية ثالثة

11 يناير.. «كورونا» يجتاح العالم

18 يناير.. انفصال ملكي للأمير هاري

26 يناير.. وفاة برانيت لاعب السلة الأمريكي

31 يناير.. وفاة صحفيين

انتهى أول شهور 2020، والذي لم يمر مرور الكرام، فقد شهد العديد من الكوارث على الصعيد المحلى والعالمى:وجاءت أبرز أحداث شهر يناير على النحو التالي:شهدت أستراليا الكثير من الحرائق والتي راح ضحيتها مئات الآالاف من الحيوانات، وهو الأمر الذى اعتبره مراقبون إنذارًا بكارثة بيئية، فيما رفع المسئولون حالة الطوارئ في العاصمة، تحسبا لخروج الحريق عن السيطرة.أعلنت الولايات المتحدة الامريكية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في غارة شنها الجيش الأمريكي بمطار بغداد، وهو الأمر الذي ردت عليه طهران بتوعدها بضربة موجعة للولايات المتحدة، مما لفت أنظار العالم إلى وقوع حرب عالمية وشيكة بالمنطقة.تسبب فيروس «كورونا» القاتل في حالة من الرعب التي انتبت سكان الأرض، فلم ينته شهر يناير حتى انتشر المرض في أكثر من 29 دولة حتى العالم، متسببًا في وفاة أكثر من ألفي شخص.أعلن قصر باكنجهام، بالمملكة المتحدة البريطانية، تجريد الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من ألقابها الملكية، بعد تنحيهما.لقي أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت مصرعه، برفقة ابنته وسبعة آخرين، إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانوا على متنها.اكتست صفحات التواصل الاجتماعي بالأسود، بعد إعلان خبر وفاة الزملاء رحاب بدر، وزكية هداية، وأحمد المنسي.