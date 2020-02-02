رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

يناير الأسود حصاد أول شهور 2020.. (إنفوجراف)

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:58 ص
أبرز ألاحداث
أبرز ألاحداث
إعداد: إسلام جمال
طباعة
انتهى أول شهور 2020، والذي لم يمر مرور الكرام، فقد شهد العديد من الكوارث على الصعيد المحلى والعالمى:

وجاءت أبرز أحداث شهر يناير على النحو التالي:

1 يناير.. حرائق أستراليا ترعب العالم

شهدت أستراليا الكثير من الحرائق والتي راح ضحيتها مئات الآالاف من الحيوانات، وهو الأمر الذى اعتبره مراقبون إنذارًا بكارثة بيئية، فيما رفع المسئولون حالة الطوارئ في العاصمة، تحسبا لخروج الحريق عن السيطرة.

3 يناير.. بشائر حرب عالمية ثالثة

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في غارة شنها الجيش الأمريكي بمطار بغداد، وهو الأمر الذي ردت عليه طهران بتوعدها بضربة موجعة للولايات المتحدة، مما لفت أنظار العالم إلى وقوع حرب عالمية وشيكة بالمنطقة.

11 يناير.. «كورونا» يجتاح العالم

تسبب فيروس «كورونا» القاتل في حالة من الرعب التي انتبت سكان الأرض، فلم ينته شهر يناير حتى انتشر المرض في أكثر من 29 دولة حتى العالم، متسببًا في وفاة أكثر من ألفي شخص.

18 يناير.. انفصال ملكي للأمير هاري

أعلن قصر باكنجهام، بالمملكة المتحدة البريطانية، تجريد الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من ألقابها الملكية، بعد تنحيهما.

26 يناير.. وفاة برانيت لاعب السلة الأمريكي

لقي أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت مصرعه، برفقة ابنته وسبعة آخرين، إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانوا على متنها.

31 يناير.. وفاة صحفيين

اكتست صفحات التواصل الاجتماعي بالأسود، بعد إعلان خبر وفاة الزملاء رحاب بدر، وزكية هداية، وأحمد المنسي.
يناير الأسود حصاد أول شهور 2020.. (إنفوجراف)
يناير الأسود حصاد أول شهور 2020.. (إنفوجراف)

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

غارة إسرائيلية تستدف موقعًا لحماس شمال غزة

منذ حوالي 8 ساعات

الإمارات تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

غدًا.. إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ ساعة و نصف

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى قادمة من السودن.. اليوم

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى قادمة من السودن.. اليوم

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

العطلة الأسبوعية من أسباب البدانة

دراسة ألمانية تكشف أفضل الروائح لتحسن مهارات الذاكرة

دراسة: عادات النوم الخاطئة تزيد من خطر الزهايمر

البروتين الزائد يضرّ صحة القلب

منوعات

«إسكوبار» يتسبب في كابوس بيئي بكولومبيا

مسلسل رسوم متحركة أمريكي تنبأ بظهور «كورونا»

أبرز اتجاهات الموضة في أسبوع كوبنهاجن

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

شربل داغر: كتبت مذكراتي عن الطفولة وستنشر قريبًا

شاعر لبناني: نزار قباني عانى ماليًا بسبب تزوير أعماله

شاعر لبناني: لولا إلحاح محمود درويش ما كنت نشرت دواويني

الكاتب البرازيلى.. جوليان فوكس: «ألف ليلة وليلة» شكَّلت موهبتي