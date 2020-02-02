يناير الأسود حصاد أول شهور 2020.. (إنفوجراف)
الأحد 02/فبراير/2020 - 01:58 ص
إعداد: إسلام جمالطباعة
انتهى أول شهور 2020، والذي لم يمر مرور الكرام، فقد شهد العديد من الكوارث على الصعيد المحلى والعالمى:
وجاءت أبرز أحداث شهر يناير على النحو التالي:
1 يناير.. حرائق أستراليا ترعب العالم
شهدت أستراليا الكثير من الحرائق والتي راح ضحيتها مئات الآالاف من الحيوانات، وهو الأمر الذى اعتبره مراقبون إنذارًا بكارثة بيئية، فيما رفع المسئولون حالة الطوارئ في العاصمة، تحسبا لخروج الحريق عن السيطرة.
3 يناير.. بشائر حرب عالمية ثالثة
أعلنت الولايات المتحدة الامريكية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في غارة شنها الجيش الأمريكي بمطار بغداد، وهو الأمر الذي ردت عليه طهران بتوعدها بضربة موجعة للولايات المتحدة، مما لفت أنظار العالم إلى وقوع حرب عالمية وشيكة بالمنطقة.
11 يناير.. «كورونا» يجتاح العالم
تسبب فيروس «كورونا» القاتل في حالة من الرعب التي انتبت سكان الأرض، فلم ينته شهر يناير حتى انتشر المرض في أكثر من 29 دولة حتى العالم، متسببًا في وفاة أكثر من ألفي شخص.
18 يناير.. انفصال ملكي للأمير هاري
أعلن قصر باكنجهام، بالمملكة المتحدة البريطانية، تجريد الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من ألقابها الملكية، بعد تنحيهما.
26 يناير.. وفاة برانيت لاعب السلة الأمريكي
لقي أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت مصرعه، برفقة ابنته وسبعة آخرين، إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانوا على متنها.
31 يناير.. وفاة صحفيين
اكتست صفحات التواصل الاجتماعي بالأسود، بعد إعلان خبر وفاة الزملاء رحاب بدر، وزكية هداية، وأحمد المنسي.
وجاءت أبرز أحداث شهر يناير على النحو التالي:
1 يناير.. حرائق أستراليا ترعب العالم
شهدت أستراليا الكثير من الحرائق والتي راح ضحيتها مئات الآالاف من الحيوانات، وهو الأمر الذى اعتبره مراقبون إنذارًا بكارثة بيئية، فيما رفع المسئولون حالة الطوارئ في العاصمة، تحسبا لخروج الحريق عن السيطرة.
3 يناير.. بشائر حرب عالمية ثالثة
أعلنت الولايات المتحدة الامريكية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في غارة شنها الجيش الأمريكي بمطار بغداد، وهو الأمر الذي ردت عليه طهران بتوعدها بضربة موجعة للولايات المتحدة، مما لفت أنظار العالم إلى وقوع حرب عالمية وشيكة بالمنطقة.
11 يناير.. «كورونا» يجتاح العالم
تسبب فيروس «كورونا» القاتل في حالة من الرعب التي انتبت سكان الأرض، فلم ينته شهر يناير حتى انتشر المرض في أكثر من 29 دولة حتى العالم، متسببًا في وفاة أكثر من ألفي شخص.
18 يناير.. انفصال ملكي للأمير هاري
أعلن قصر باكنجهام، بالمملكة المتحدة البريطانية، تجريد الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من ألقابها الملكية، بعد تنحيهما.
26 يناير.. وفاة برانيت لاعب السلة الأمريكي
لقي أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت مصرعه، برفقة ابنته وسبعة آخرين، إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانوا على متنها.
31 يناير.. وفاة صحفيين
اكتست صفحات التواصل الاجتماعي بالأسود، بعد إعلان خبر وفاة الزملاء رحاب بدر، وزكية هداية، وأحمد المنسي.
يناير الأسود حصاد أول شهور 2020.. (إنفوجراف)
يناير الأسود حصاد أول شهور 2020.. (إنفوجراف)