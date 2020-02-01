حرص عدد كبير من قبل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحادية والخمسين على حضور حفل توقيع رواية "يليق بكِ" للكاتبة أشواق مسامر بجناح حفلات التوقيع بقاعة بلازا 1.وشهد حفل التوقيع إقبالا كبيرا من قبل رواد المعرض، وقام أصدقاء الكاتبة أشواق بتقديم العديد من الهدايا والتقاط صور تذكارية معربين عن إعجابهم الشديد بالرواية.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير. وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيها.